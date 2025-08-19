Удар по Левски: Георги Костадинов се провалил на физическите тестове, аут е за АЗ Алкмаар?

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи тежък удар часове преди първия мач на "сините" срещу нидерландския АЗ Алкмаар от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Причината е, че един от водещите му халфовете – Георги Костадинов, е под сериозна въпросителна за предстоящата среща. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Първият мач между Левски и АЗ Алкмаар е насрочен за четвъртък, 21 август от 21:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Георги Костадинов е почувствал болки по време на беговите упражнения

Както е известно, Георги Костадинов е преследван от травма като поради тази причина пропусна последните три двубоя на Левски – срещу Спартак Варна, Сабах и Ботев Враца. Опитният халф вече е почти възстановен и дори поднови тренировки със своите съотборници.

Вчера обаче Георги Костадинов се е провалил на един от физическите тестове, на които са били подложени той и Мустафа Сангаре. По време на беговото упражнение българският национал е почувствал болки и поради тази причина е под въпрос за предстоящия мач с АЗ Алкмаар.

Халфът най-вероятно няма да вземе участие в мача с АЗ Алкмаар

Очаква се днес и утре Георги Костадинов да продължи с тестовете, които да покажат дали ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя с нидерландците. Въпреки това вероятността той да е готов за мача с АЗ е доста малка. Самият Веласкес също не държи на всяка цена да използва халфа в срещата, тъй като не желае да рискува здравето му още на старта на новия сезон.

