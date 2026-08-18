Манчестър Сити дава 100 милиона евро за 18-годишен вундеркинд

Манчестър Сити е на път да финализира трансфера на полузащитника на Лил Айюб Буади още тази седмица. Това съобщи „ESPN“, позовавайки се на свои източници. Според информацията английският шампион вече е договорил личните условия на 18-годишния мароканец, който ще подпише договор за пет сезона. Сити също така е приел оценката на Лил за футболиста от 100 милиона евро.

Айюб Буади е считан за един от най-големите таланти на световния футбол

Man City are closing in on a move for Morocco midfielder Ayyoub Bouaddi 🇲🇦



Here's five things you might not know about the 18-year-old 👀 pic.twitter.com/OfcIrkcxIe — Match of the Day (@BBCMOTD) August 18, 2026

През тази седмица двата клуба ще обсъдят бонусите и структурата на сделката, като очакванията са окончателното споразумение да бъде постигнато бързо. Спортният директор на Манчестър Сити Уго Виана е поддържал постоянен контакт с президента на Лил Оливие Летан през лятото. Двата клуба обаче са изчаквали развитието около бъдещето на Родри. Испанският полузащитник вече напусна Сити и премина в Барселона за 76,5 милиона евро, което е отворило пътя за привличането на Буади.

Мароканецът играе за Лил от юли 2023 година, а договорът му с френския клуб е до 30 юни 2029 година. През сезон 2025/26 Буади записа 42 мача и една асистенция. Според Transfermarkt пазарната стойност на 18-годишния халф е 80 милиона евро.

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