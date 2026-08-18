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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 18.08.2026

18 август 2026, 9:26 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 18.08.2026

Днешният ден обещава истинско зрелище на феновете на футбола. Левски приема АЕК Атина в първи мач от плейофната фаза на Шампионска лига. Предстоят и още две срещи от този етап на най-комерсиалната надпревара – между Динамо Загреб и Викинг, както и между Фенербахче и Лион. Привържениците ще могат да гледат и сблъсъка от родната Втора лига между Пирин Благоевград и Хебър Пазарджик. Феновете на тениса пък ще имат възможност да се насладят на битките на Мастърс-а в Синсинати.

Какво може да гледате по телевизията днес:

18:00 Тенис: АТР 1000 Синсинати, МАХ Спорт 1

18:30 Футбол: Пирин – Хебър, Втора лига, Диема спорт

22.00 Футбол: Динамо Загреб – Викинг, Шампионска лига, МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Левски – АЕК, Шампионска лига, МАХ Спорт 3

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22.00 Футбол: Фенербахче – Лион, Шампионска лига, МАХ Спорт 4

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Шампионска лига Мастърс Синсинати Втора лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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