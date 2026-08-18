Момичетата от ансамбъла на България: Целта е да се преборим за квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028-ма!

Българският ансамбъл по художествена гимнастика вече гледа към следващата си голяма цел – спечелването на олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Това заявиха състезателките след силното си представяне на световното първенство, където завоюваха два бронзови медала.

Рейчъл Стоянов, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова се качиха на почетната стълбичка във финалите на три обръча и два чифта бухалки, както и на пет топки. За Рейчъл Стоянов надпреварата е сред най-успешните за българския ансамбъл.

„Със сигурност това беше едно от най-успешните състезания за нас и се радваме, че успяхме така да завършим сезона“, заяви тя пред БНТ.

Ансамбълът ни взе два бронзови медала на Световното първенство

Магдалина Миневска също отчете сериозната конкуренция, но подчерта, че българките са успели да намерят най-добрата си форма в края на сезона. „Конкуренцията беше силна цял сезон. Ние малко влизахме предпазливо през цялата година от състезание в състезание, но накрая завършека беше най-добър“, сподели Миневска.

Маргарита Василева обърна внимание на новото съчетание, което според нея е било прието много добре от състезателките и им е позволило да покажат по-голямо удоволствие от изпълнението. „Мисля, че това ново съчетание беше много добър ход. Ние адски много си го харесахме и това показахме на терена, че го играем с много голямо удоволствие“, коментира Василева.

След като България не успя да спечели олимпийска квота на световното първенство, Емилия Обретенова е категорична, че отборът ще направи всичко необходимо да си осигури място на Игрите през 2028 година. „Да, този път не успяхме да вземем олимпийска квота, но с много работа и подготовка догодина ще се преборим за квота“, заяви Обретенова.

За Рая Божилова сезонът е и период на адаптация, след като премина от ансамбъла за девойки към женската формация. „Промяната е, че отговорността е по-голяма. Изпитвам голямо удоволствие да съм с тези момичета на терена“, каза Божилова.

Световното първенство имаше специално значение и за Рейчъл Стоянов, която се завърна в състава след 11-месечно отсъствие заради контузия. Тя призна, че дългата пауза е направила спечелените медали още по-ценни.

„Периодът на контузия бе доста дълъг. Реално се върнах преди месец в отбора. Мисля, че това направи тези медали толкова ценни за мен. Относно движенията, за самата контузия нямаше никакъв проблем. По-скоро беше малко по-сложно психически, защото периодът, в който не бях ходила на състезания, беше малко по-дълъг. Насъбраха ми се 11 месеца без състезания“, разказа Стоянов.

Магдалина Миневска също премина през продължителна пауза, която се е оказала сериозно изпитание в психологически план. В крайна сметка тя е решила да се върне към спорта и определя това като едно от най-добрите си решения.

„Фазата в психологически план беше доста трудна, продължи една година. Определено в началото изпитвах доста дискомфорт, след което започвах да се съвземам. Чувствах, че много ми липсва и взех решението да се върна. Честно казано, това е най-хубавото решение, което съм взела“, сподели Миневска.

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