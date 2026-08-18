Мечтаеше за Реал Мадрид, а подписа с Барселона: Защо Родри не премина на "Бернабеу"

Сделката на лятото вече е факт. Часове делят футболния свят от обявяването на Родри като играч на Барселона. След седмици на преговори с няколко различни клуба, Манчестър Сити склони да продаде испанския халф за трансферна сума от 65 милиона паунда на каталунците. Родри вече пристигна на испанска земя и разкри, че това е една сбъдната мечта за него. Тези му думи обаче предизвикаха сериозни въпроси, защото футболният свят знаеше, че той винаги е копнял за вечния съперник на Барса.

Защо Родри избра Барселона пред Реал Мадрид

Преди всичко е важно да се изясни едно нещо: да, мечтата на Родри винаги е била да играе за Реал Мадрид. Но съдбата - при първата възможност, която той имаше да се присъедини към "кралския" клуб, и решението, обмисляно до изнемога при най-скорошната, която се появи това лято - доведе до това в крайна сметка да подпише с Барселона. Понякога този спорт наистина е толкова странен. Защото да, световните звезди винаги играят там, където искат... но в този случай Родри реши да не сбъдне мечтата си. И ето някои от причините, посочени от "Marca", зад решението, което феновете на Мадрид ще забравят едва след дълго време.

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Първо, за да поставим нещата в контекст, е необходимо да обясним първата възможност. За да го направим, трябва да се върнем към 2019 година. По онова време Родри беше играч на Атлетико… но Сити на Пеп Гуардиола вече беше насочил вниманието си към него. Това лято полузащитникът изчака до последния момент оферта от Реал. Но тогава, с Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро в редиците на отбора, той никога не би бил реална опция. Затова Родри реши да замине за Манчестър. В ретроспектива това беше най-доброто решение в живота му. Испанският треньор напълно промени спортната му кариера и успя да извади на преден план всичко, което полузащитникът носеше в себе си, по-добре от всеки друг. Родри завоюва 12 трофея с "гражданите" и спечели "Златната топка" през 2024 година.

Как "кралете" изпуснаха Родри това лято

Въпреки че феновете на Реал Мадрид месеци наред настояваха шумно за привличането на Родри това лято, ръководството на клуба никога не беше напълно убедено. Точно обратното. Едва след финала на Мондиал 2026, след всичките майсторски изяви на Родри, бялата къща от карти напълно се срути пред лицето на неопровержимите доказателства, че тази възможност не можеше да бъде пропусната. Последна година от договора му, напускането на Пеп Гуардиола и играч, който олицетворяваше много от това, което липсваше на Мадрид. Той стана достъпен… и нямаше друг избор, освен да се опита. И това може би беше проблемът с всичко: опитът без абсолютна убеденост. Нещо, което играчът забеляза.

Барселона заложи всичко

Реал Мадрид се задейства. Флорентино Перес му се обади, Хосе Анхел Санчес също… и това беше всичко. Необичайно за такива случаи, когато привличането на световна звезда обикновено спира всичко и ангажира всички. А когато ентусиазмът около даден трансфер не проличава още от първия ден, нещата не се развиват така, както би трябвало. От друга страна, Барса извади цялата си тежка артилерия. Деко му се обади, Лапорта му се обади, Флик му се обади... и практически целият отбор. Още малко и градинарят на клуба почти щеше да вдигне телефона, за да разбере на каква височина испанският полузащитник би искал да бъде подрязана тревата. Но не, Родри не реши да подпише заради няколко телефонни обаждания.

Важно е също да се уточни, че финансовото предложение и на двата отбора беше еднакво. И това може би е това, което най-много тежи на феновете на мадридчани. Той не си тръгва заради парите, а заради проекта. Неговият стил на игра се вписва перфектно в този на Барса, който е същият като този на националния отбор, световен шампион. А проектът вече има солидна основа, с много ясно определени ключови стълбове и много отчетлива йерархия в състава. В Мадрид, от друга страна, проектът е тиктакаща бомба. А на 30 години тази несигурност е трудна за приемане, още повече когато всички от другата страна са предприели стъпки, за да те привлекат.

Ето защо, когато Родри се убеди в това, първото, което направи, беше да се обади в Мадрид, на Хосе Анхел Санчес. За да им благодари за интереса, уважението и любезността и да сложи край на една сапунена опера, която играчът никога не е търсил. И да изчака Барса да свърши своята част с Ман Сити - сделка, за която бяха необходими пет оферти, преди да се убеди английският клуб. Ето защо с изминаването на седмиците ставаше все по-трудно да се разбере как Мадрид е допуснал Родри да му се изплъзне. Футболист, който продължаваше да отлага предложенията на Сити за подновяване на договора, докато чакаше обаждането, което в крайна сметка дойде… но чиито съблазнителни предложения никога не бяха онези, за които беше мечтал. Родри винаги си е представял как влиза през главния вход на "Бернабеу" пред феновете, които винаги са го искали. Не като пазарна възможност в средата на сценарий, обгърнат в бяло и изпълнен с хиляди съмнения. Защото Барса видя същата възможност… и заложи всичко.

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