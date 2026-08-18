Черен дим над столичния квартал "Драгалевци": Подпалена строителна техника и пожар в къща (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в столичния квартал "Драгалевци“ днес, 18 август. За това сигнализират жители във Facebook. Огънят е възникнал на ул. "Отец Генадий“, в близост до ул. "Наум“. По първоначална информация - първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща. На място са пристигнали три пожарни екипа и полиция, съобщи информационна агенция "Фокус". Към момента няма данни за пострадали.

Още: Няма закон, който да казва на колко метра да строиш от река: Софийски неволи с небостъргачи, Боянското блато и Герман

Възпламенила се е автовишка

Причините за пожара предстои да бъдат изяснени. Информация на "24 часа" гласи, че поради техническа неизправност се е възпламенила автовишка. Сигналът е бил подаден тази сутрин.

Още: Газопровод пламна в столичен квартал

Гъст черен дим

Пожарът е бил потушен, но се е вдигнал гъст черен дим. Затова живущите в района са се уплашили, че става въпрос за голям горски пожар.

*Заглавната снимка е илюстративна.

Още новини за пожарите у нас и в Европа:

Заради самонастанили се с палатки: Пожар гори в района на Слънчев бряг

След кошмара на Халкидики: Брюксел активира спешната система „Коперник“ (ВИДЕА)

Технологиите помагат да спираме пожарите: Какво има и какво предстои в България

Пожар вилнее на Белоградчишките скали, има опасност и за Белоградчик*