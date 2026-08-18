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Сираков разкри голямото предимство на Левски пред АЕК и отсече: Шансовете са 50 на 50!

18 август 2026, 9:56 часа 464 прочитания 0 коментара

Президентът на Левски Наско Сираков е категоричен, че „сините“ имат едно голямо предимство пред АЕК Атина. Както е известно, двата тима се изправят един срещу друг в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първият двубой е тази вечер на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът е насрочен за следващата седмица и ще се проведе в гръцката столица.

Гръцкото първенство все още не е започнало

Сираков говори пред гръцкото издание „sdna.gr“ като заяви, че положителното за Левски е, че АЕК няма състезателен ритъм, тъй като местното първенство все още не е започнало. До момента атинският тим е изиграл само един мач през новия сезон – финала за Суперкупата на Гърция, който бе загубен след дузпи от ОФИ Крит. За сметка на това „сините“ вече имат 10 двубоя зад гърба си – шест в предварителните кръгове на Шампионска лига и четири в Първа лига.

Левски Кайрат

„Марко Николич прави разликата в АЕК“

„АЕК е силен отбор с отлични играчи, но мисля, че най-добрият избор, който гръцкият клуб направи, беше, когато нае Марко Николич за треньор. Той прави разликата в АЕК. Положителното за нас е, че в момента АЕК няма състезателен ритъм, тъй като гръцкото първенство не е започнало. Така че мисля, че шансовете за класиране и на двата отбора са 50 на 50“, обясни президентът на Левски.

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Шампионска лига Наско Сираков Левски АЕК Атина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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