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Пострадалото от домашно насилие 5-годишно дете е изведено от реанимация "Пирогов"

18 август 2026, 12:11 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пострадалото от домашно насилие 5-годишно дете е изведено от реанимация "Пирогов"

Пострадало от домашно насилие 5-годишно дете е изведено от реанимация и настанено в Клиниката по детска неврохирургия в болница "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение. Детето беше прието в болницата в критично състояние. В момента то е в съзнание, контактно и адекватно. Детето беше транспортирано и прието в лечебното заведение миналата седмица заради тежка черепно-мозъчна травма.

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Тежките му наранявания наложиха пациентът да бъде на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно, допълват от лечебното заведение. 

На 12 август тази година пребито дете постъпва за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, след което с медицински хеликоптер е транспортирано в София. Бащата на детето е задържан.

Задействан е координационен механизъм заради случая с детето в Монтана, каза ден по-късно министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която беше на посещение в с. Воден. По думите ѝ, координацията между институциите не е била на ниво.

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Пирогов Домашно насилие пребито дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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