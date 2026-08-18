"Само супермаркетите са на печалба": И ресторантите в Гърция се оплакват от липса на клиенти

От сериозен спад в оборота се оплакват собственици на таверни и хотели в Гърция. Причината е, че туристите ограничават разходите си, а цените по заведенията често са непосилно високи.

Гръцките ресторанти и таверни отчитат намаляване на оборота в сравнение с миналата година. Председателят на собствениците на заведения за обществено хранене в южната ни съседка Тасос Гятрас обяви пред медиите, че единствените, които печелят от туризма, са супермеркетите.

Според Гятрас високите цени на нощувките и скъпия бензин са погълнали средствата на туристите за посещение на ресторанти. По думите му и данъците на ресторантите са много високи.

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Високи цени - ограничени разходи

Тази година недоволство има и сред хотелиерите, които също отчитат спад на приходите си.

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Официалната статистика отчита увеличение на туристите с няколко милиона тази година, но те предпочитат по-евтиния вариант нощувки – на частни квартири. Това посочи председателят на съюза на хотелиерите Йоргос Хадзоглу, предаде БНР.

Според експерти е променена културата на туристите. Хората имат нужда от почивка, но са много ограничени в разходите, които си позволяват, твърдят те. Така туристите плащат само за най-необходимото, като се ограничават от забавления.

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Потребители в социалните мрежи коментират, че нелогично високите цени на ресторантите отблъскват клиентите и те търсят по-евтин вариант за почивка.

Дори островите, които се оплакват от свръхтуризъм, отчитат по-нисък оборот от миналата година. На Миконос и Санторини приходите са намалели с 20% през този сезон.