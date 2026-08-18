Хидропарк "Вятърните мелници": Когато използваш чужд творчески труд, е редно той да бъде признат и възнаграден

Авторската музика има характер, носи настроение и емоция. Тя е важна част от цялостното клиентско преживяване, а използването ѝ трябва да бъде уредено коректно и отговорно. Когато е използван творчески труд, като част от услуга, е редно той да бъде признат и възнаграден. Това заяви пред МУЗИКАУТОР Даяна Петрова, управител на Хидропарк „Вятърните мелници“, чийто обект се лицензира от сдружението.

„Като бизнес, който използва музика ежедневно – и тя е важна част от атмосферата в комплекса – за нас е естествено да спазваме законовите изисквания и да уреждаме авторските права за музиката, която използваме“, коментира още тя. По думите ѝ гостите на комплекса го посещават не само заради басейните и природата, а за да прекарат приятен ден с настроение, музика, храна и забавления.

Петрова е категорична, че лицензът от МУЗИКАУТОР дава възможност бизнесът да използва огромно разнообразие от музикално съдържание и дава сигурност, че авторските права са уредени. „Фактът, че чрез МУЗИКАУТОР може да се използва над 95% от световната музика, е сериозно предимство за бизнес като нашия, при който музикалното съдържание е разнообразно и се променя постоянно“, поясни тя.

Управителят на хидропарка заяви, че водещ фактор за уреждането на правата е коректността и спазването на законовите изисквания, а лицензът е съобразен с мащаба и характера на обекта. „Най-голямата полза от ползването на музикален лиценз е спокойствието, че работим изрядно. За нас обаче е важно и да знаем, че зад музиката, която звучи при нас, стоят реални автори – хора, които са вложили време, талант и труд, за да създадат това съдържание“, обясни Петрова и допълни, че появата на изкуствения интелект няма да замени нуждата от качествена, авторска музика. Според нея технологиите се развиват и ще променят начина, по който се създава и използва музика, но човешката креативност и авторският принос ще продължат да имат стойност.

Музиката е неразделна част от атмосферата, която се създава в комплекса, в който има басейни, заведения, сцена, разнообразни събития и тематични програми. Тя има огромно значение за настроението на клиентите и важна част от преживяването им, още от момента, в който влязат в комплекса, допълни тя.

„Музикалните и тематичните вечери могат да бъдат сериозен фактор за привличане на повече посетители и за удължаване на престоя им. Когато едно събитие е добре организирано и има подходяща музикална програма, то създава допълнителна причина хората да изберат именно нашия обект. Това, естествено, може да се отрази положително и върху оборота – чрез повече посетители, по-дълъг престой и по-голямо потребление в заведенията и останалите услуги на комплекса“, обяснява Петрова.

Според нея на лицензирането не бива да се гледа само като на разход или като на задължение, а като на възнаграждение за чужд интелектуален и творчески труд. Тя съветва собствениците и на други бизнеси да се лицензират, ако бизнесът им използва музика с комерсиална цел.

Тя оцени като особено позитивно това, че част от приходите от лицензи се инвестират чрез Културния фонд на МУЗИКАУТОР в редица творчески инициативи. „Важно е да се създават условия и за нови автори, млади творци и нови български произведения. Именно това гарантира, че музикалната среда ще продължи да се развива. За нас, като български бизнес, е важно да подкрепяме средата, в която работим, и вярваме, че всеки бизнес може да даде своя принос – включително чрез коректното лицензиране на музиката, която използва“, обясни тя. Според Петрова подкрепата за млади творци, конкурсите за авторски произведения и инициативите в подкрепа на творчеството са начин да се инвестира в бъдещето на българската култура.

Kалкулирайте колко ще ви струва музикалния лиценз от МУЗИКАУТОР тук. Още информация за значението на музиката за формирането на цялостното преживяване, за влиянието ѝ върху настроението на клиентите и за измеримия ефект върху бизнес резултатите може да намерите тук.

Културният фонд на МУЗИКАУТОР инвестира в множество инициативи в подкрепа на авторското творчество. Чрез конкурса „Авторска песен“ са вложени над 1 200 000 € в българската авторска музика. Резултатът е 2 380 нови музикални произведения от различни жанрове – класическа музика и музика на фолклорна основа, поп, джаз, рок и електронна музика, както и детски песни. В Сесия 2026 г. ще бъдат отпуснати още 110 000 €, а класираните произведения ще бъдат ясни в началото на септември месец.

В рамките на три издания на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН са подкрепени авторски проекти на 153 млади изпълнители, а чрез инициативата Talent Hub вече са създадени и 9 студийни видеоклипове на част от участниците в конкурса.

Конкурсът „Музикални сезони“, който е съвместен проект на МУЗИКАУТОР и Българското национално радио (БНР), отравя път на българските таланти към европейската сцена. Одобрените кандидати в рамките на първата селекция бъдат номинирани за участие във фестивала Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Грьонинген, Нидерландия, който ще се проведе от 13-17 януари 2027 г. Разноските по изпращането на избрания музикант или група, престой и настаняване се поемат от БНР, МУЗИКАУТОР и ESNS.

Творческа инициативата „Светилник“ на МУЗИКАУТОР създаде 40 химна за български училища в 20 населени места, включително извън пределите на страната. Инициативата вече достига до близо 31 000 ученици и повече от 2 300 учители. Авторите, които са се включили в реализирането на химните, са 191. В създаването на видеоклиповете към тях са се включили 200 студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" – сценаристи, режисьори, филмови екипи и продуценти.