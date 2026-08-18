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Шишков: Сменяме шефа на ВиК-Шумен, нужен е нов водопровод от "Тича"

18 август 2026, 12:54 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
Шишков: Сменяме шефа на ВиК-Шумен, нужен е нов водопровод от "Тича"

Ще сменим управителя на ВиК-Шумен и ще направим цялостен анализ на водоснабдяването в региона. Това каза регионалният министър Иван Шишков, който продължава обиколката си в Североизточната България. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир "Тича" към Търговище и Велики Преслав, тъй като тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. 

Министърът припомни, че проектът е на стойност 35 милиона евро и е с европейско финансиране.

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Шишков подчерта, че диаметърът на тръбата е по-малък, отколкото е необходимо, и поради тази причина е изключена помпената станция към Шумен. От думите му стана ясно, че тази грешка е допусната още при проектирането на водопровода, което е станало в периода 2014-2017 година и още тогава помпената станция е изключена от проекта.

Все още не се знае на кой е грешката и защо е намален диаметърът, но регионалният министър ще поиска пълен анализ на ситуацията. "Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета", каза той.

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Регионалният министър обеща финансиране за ремонт на помпената станция, която доставя вода в Шумен.

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Водопровод ВиК водоснабдяване Иван Шишков
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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