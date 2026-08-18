ЦСКА нанесе тежък удар на Левски – „армейците“ отмъкнаха капитан на „сините“

ЦСКА е нанесъл тежък удар на големия си съперник Левски. „Армейците“ са отмъкнали един от най-големите таланти в академията на „сините“. Става въпрос за капитана на набор 2014 Константин Николов. Това съобщиха колегите от „Детски футбол“. Според информациите младият полузащитник от няколко дни е част от школата на „червените“ и дори тренира с новите си съотборници.

Константин Николов вече тренира с новите си съотборници

Константин Николов е част от Академията на Левски през последните 5 години, но наскоро е решил да продължи развитието си в школата на ЦСКА. Офанзивният халф е определян за един от най-перспективните футболисти в България. Благодарение на своите качества на терена и извън него младокът получи капитанската лента на „сините“ в своя набор.

Преди години ЦСКА отмъкна Петко Панайотов от Левски

Припомняме, че преди няколко години ЦСКА отмъкна по същия начин и Петко Панайотов. Халфът бе един от най-големите таланти на Левски, но реши да продължи кариерата си при „червените“. В момента той е част от първия отбор на „армейците“ като има на сметката си общио 66 мача за българския гранд във всички турнири, в които е реализирал пет попадения, а също така е направил и четири асистенции.

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