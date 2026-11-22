Нападателят на Левски Евертон Бала бе избран за играч на мача при убедителната победа на "сините" с 4:1 над Локомотив София. Бразилецът се разписа за първи път в Първа лига от началото на сезона и не скри задоволството си както от личното си представяне, така и от успеха на тима.

Евертон Бала разкри тайната зад силната атака на Левски

„На първо място съм много щастлив от победата. Радостен съм, че отбелязах отново. Беше много специално, защото беше вкъщи. Въпреки резултата мачът беше много труден. В някои моменти ни създадоха проблеми, но доминирахме и си използвахме шансовете“, заяви Бала след срещата.

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„Нашето нападение има огромно разнообразие. Всичко е благодарение на мистър Хулио, който постоянно ни тества на различни позиции. Това е добре за нас, защото всеки от нас може да играе отляво, отдясно, в центъра“, обясни бразилецът.

„Където и да отидем, се чувстваме вкъщи заради нашите фенове. Но у дома е най-добре. Атмосферата е различна, всичко е специално“, сподели футболистът относно завръщането на "Герена" и ролята на привържениците.

„Със сигурност сме готови за Марсилия. Увереността помага. Знаем, че ще е много труден мач. Те са голям отбор, но и ние сме голям отбор и отиваме там да се състезаваме“, завърши Евертон Бала.

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