Отборите на Ботев Пловдив и ЦСКА спретнаха страхотно шоу на "Колежа"! Двата тима поделиха точката в зрелищно равенство 3:3 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. "Жълто-черните" започнаха ударно и поведоха с два гола на младия талант Самуил Цонов. Маркус Гиздол преобрази "армейците" на почивката и те достигнаха до пълен обрат в 80-а минута. Секунди след третия гол Ботев възстанови равенство. Столичният тим пък доигра срещата с 10 човека, след като един от голмайсторите получи втори жълт картон. ЦСКА остава непобеден на върха, но се изравни по точки с Левски, който има мач по-малко - 35.

Ботев Пловдив поведе с два гола, а накрая спаси точката

"Канарчетата" започнаха по-активно и секунди след началото организира две опасни атаки, при които Фьодор Лапухов трябваше да се намесва. ЦСКА нанесе първия си удар след четвърт час игра, при който Йоанис Питас тества реакциите на Даниел Наумов, но той остана непоклатим и изби. Малко след това Анжело Мартино стреля право в ръцете на стража на Ботев Пловдив. Около 30-а минута ЦСКА бе съвсем близо до попадение, но топката премина на сантиметри от целта след удар на Факундо Родригес. Вместо това, секунди по-късно, "армейците" допуснаха гол. Ехидже Укаки се справи с Мартино, след което изведе Самуил Цонов на отлична позиция, а 18-годишният талант откри резултата.

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Няма и пет минути по-късно Ботев удари за втори път по идентичен начин. Укаки центрира отдясно, а Самуил Цонов отново прониза Лапоухов. "Армейците" опитаха да отговорят чрез удар на Йоанис Питас в самия край, но топката профуча в аут. Така "жълто-черните" се оттеглиха на почивката с два гола аванс. Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол извърши две смени на полувремето, заменяйки Петко Панайотов и Давид Пастор за Жоел Зварц и Бари Котър. Ситуацията на "Колежа" се промени коренно през втората част.

ЦСКА се преобрази през втората част

"Червените" наложиха жесток натиск от самото начало и това съвсем скоро даде желания резултат. В 51-а минута Жан-Филип Гбамен отбеляза феноменален гол, при който топката се отби от дясната греда и влетя в мрежата на "канарчетата". Пет минути по-късно ЦСКА възстанови равенството. Появилият се от пейката Жоел Зварц, който асистира за първото попадение, записа името си и сред голмайсторите. След час игра Зварц отново надбяга съперниковата защита и стреля. Наумов успя да избие, а при добавката Йоанис Питас пропусна да се разпише на празна врата. В 67-а минута Франклин Маскоте не се възползва от много добър шанс за Ботев. Малко след това Наумов се отчете с още едно важно спасяване срещу Питас.

Атаките на ЦСКА не спираха и скоро логичното се случи. След центраране от фал Диниш Алмейда спаси топката, преди да излезе от терена, и върна към Леандро Годой, който запечата пълния обрат. "Канарчетата" не се отказаха и веднага след подновяването на играта върнаха попадението - Мауро Родригес се разписа за 3:3 в 81-а минута. Малко след това гостите останаха с човек по-малко на терена, тъй като Леандро Годой получи втори жълт картон. В добавеното време Лапухов се справи при още една опасна ситуация. В края Марвин Зенгер изби топката пред погледа на Зварц, на когото оставаше само да стреля на празна врата. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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