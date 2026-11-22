Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след категоричния успех на неговия тим над Локомотив София. "Сините" победиха с 4:1 последния в Първа лига при завръщането си на "Герена" след 79 дни. Автогол и попадение на Евертон Бала изведоха домакините напред на почивката, а Хуан Переа и Майкон увеличиха аванса им през втората част. В самия край на мача Левски допусна гол от корнер.

Веласкес: Искам да бием Марсилия с 6:0

Веласкес остана доволен от резултата, но призна, че неговият тим се е затруднил в даден аспект от играта: "Оттам насетне относно играта ни с топка през първото полувреме редувахме интересни моменти с такива, в които не разбирахме достатъчно добре как и къде да атакуваме пространствата. В крайна сметка те играеха в система 3-5-2, което им даваше числено предимство в средата на терена, трябваше да променим начина на пресиране, доволен съм от начина, по който футболистите го разбраха. През втората част беше важно да задържим правилната енергия и концентрация и да достигнем до третия гол. Отборът го направи и съм доволен. В анализа има неща, които да се подобрят, но най-важна е победата и трите точки."

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След това Веласкес насочи вниманието си към предстоящия сблъсък с Олимпик Марсилия в Лига Европа. Иронично той заяви: "Да, искаме да отидем в Марсилия и да спечелим с 6:0, защото имаме много по-голям бюджет от тях и със сигурност това ще се случи. Цялата отговорност е в отбора на Марсилия, ние ще отидем там с ясната представа какво искаме да покажем и, естествено, искаме да спечелим, но знаем, че това ще бъде изключително труден мач, още повече, че не е на нашия стадион. Трябва да знаем как да се изправим във всяка една ситуация. Имаме много амбиции, но знаем къде се намираме, всеки трябва да знае къде се намира в своя живот. Нашата идея е да се представим добре и защо не да спечелим мача."

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