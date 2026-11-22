Кошмарен старт на ерата на Маурисио Почетино в Манчестър Юнайтед. Ливърпул нанесе звучен шамар с победата си с 4:0 над "червените дяволи" в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци диктуваха темпото на "Анфийлд" през целия двубой и не оставиха никакъв шанс на своя съперник, който игра с човек по-малко от 8-а минута. Струва си да се отбележи, че поражението с четири попадения е най-малкото зло, което можеше да се случи на Юнайтед от визитата им на "Анфийлд".

Ман Юнайтед нямаше никакъв шанс за чудо срещу Ливърпул

Срещата нямаше как да започне по-зле за гостите от Манчестър. Ливърпул наложи натиск от самото начало, като защитата на Юнайтед трябваше да се справя с удари на Брадли Баркола, Александър Исак и Върджил ван Дайк. В 8-а минута Матайс де Лихт не се ориентира добре, което позволи на Исак да се измъкне и принуди Лени Йоро да извърши нарушение срещу шведа на границата на наказателното поле. Съдията не се замисли и показа директен червен картон на Йоро за предотвратяване на чиста голова възможност. Доминик Собослай пък се нагърби с изпълнението на прекия свободен удар и прати топката в мрежата на Юнайтед.

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Няма и три минути по-късно Сен Ламенс трябваше да вади топката от мрежата си за втори път. Рио Нгумоа напълно обезпокоен премина защитата на Юнайтед и подаде на Флориан Виртц, който се разписа за 2:0 с акробатично изпълнение. Слабото представяне на Де Лихт продължи, като той отново бе преодолян с лекота от Исак, чиито удар бе спасен. В 22-а минута Почетино реши, че ще хвърли всички сили в отбрана и замени Брайън Мбемо за Хари Магуайър. До края на първото полувреме бе истинско чудо, че Юнайтед не допусна още един гол след редица добри положения на мърсисайдци. Магуайър пък се отчете с много важна намеса. Бруно Фернандеш не успя да направи нищо от единствената по-добра ситуация за гостите. Така Ливърпул се оттегли на почивката само с два гола аванс.

Ситуацията не се промени през втората част, като домакините имаха пълен контрол над случващото се на терена. Баркола пропиля отличен шанс да увеличи аванса на своя тим, а Исак не успя да се възползва от поредната грешка на Де Лихт. Малко след това Баркола отново преодоля с лекота нидерландския бранител на Юнайтед, но шутира високо над вратата. В 66-а минута логичното се случи и отборът на Андони Ираола направи резултата класически чрез Рио Нгумоа. Последваха две намеси на Ламенс срещу Исак и Собослай. В 82-а минута и Виктор Муньос добави името си сред голмайсторите. "Червените дяволи" нямаха никакъв отговор до самия край и така Ливърпул се поздрави с трите точки след категоричен успех.

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