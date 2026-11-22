За първи път от 5 септември насам българският шампион Левски игра на стадион "Георги Аспарухов". Завръщането на "Герена" премина успешно, като "сините" постигнаха победа с 4:1 над последния в Първа лига - Локомотив София. Отборът на Хулио Веласкес се възползва отлично от шансовете си и поведе с четири гола, но допусна да бъде пробит от статично положение, което не се хареса на треньора. С този успех "сините" временно оглавиха класирането с актив от 35 точки, но и с мач по-малко. По-късно ЦСКА (34) ще изиграе срещата си от 15-ия кръг.

Левски премина безпроблемно през Локо София

"Сините" започнаха по-активно и първи стигнаха до опасна ситуация. Това се случи във 2-а минута, когато Мазир Сула преодоля съперников защитник, напредна и стреля, но топката премина на сантиметри от целта. Съвсем скоро трибуните на "Герена" празнуваха първия гол. Евертон Бала отправи силен удар към вратата, кълбото се отби в Райън Бидунга и влетя в мрежата на Мартин Величков. Малко след това столичните "железничари" имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на Майкон, но повторенията показаха, че такава не е имала. Десетина минути преди края на първото полувреме отлична атака на Левски доведе до втори гол, който бе дело на Евертон Бала.

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Второто полувреме започна с поредната ситуация пред стража на Локомотив София. Центриране на Майкон от корнер попадна в Мазир Сула, който финтира и подаде. Защитник на гостите успя да пресече паса, но право в краката на Армстронг Око-Флекс, който стреля, но не нацели вратата. В 56-а минута авансът на "сините" стана класически. Хуан Переа бе изведен сам срещу вратаря от Акрам Бурас и не сбърка за 3:0. В 82-а минута Майкон се озова на върха на атаката и записа името си сред голмайсторите. Малко преди края "синята" защита не се ориентира добре при корнер и допусна гол във вратата си, дело на Калоян Костов. Наставникът на Левски Хулио Веласкес със сигурност няма да бъде доволен, че тимът допуска попадение от статично положение.

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