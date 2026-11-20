Една от най-популярните платформи за спортна статистика в света - Sofascore, посвети мащабен анализ на упадъка на българския футбол. В официалния си профил в Instagram хърватската компания публикува 14 слайда под заглавието "Смъртта на българския футбол" (The Death of Bulgarian Football), в които проследява пътя от славното американско лято през 1994 година до настоящата криза. Критиките засягат управлението на БФС, липсата на таланти, доминацията на Лудогорец и насилието по стадионите. За музикален фон пък е избрана песента "Водка с утеха" на Преслава.

От САЩ '94 до дъното: Sofascore разказа историята на българския футбол

Sofascore, която е сред водещите световни платформи за спортни резултати и статистика, представи изключително критичен поглед към състоянието на футбола у нас. "От магията на Стоичков, Балъков и компания до това да ни разнасят в Лига C на Лигата на нациите. Упадъкът на българския футбол и националния отбор е по-скоро тема за докторска дисертация, отколкото за публикация с 14 слайда в Instagram", пишат авторите.

Те допълват, че историята е толкова трагична, че изглежда сякаш българският футбол вече е преминал точката, от която е възможно възстановяване. Анализът започва с четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 година. Отбелязани са историческият гол на Емил Костадинов срещу Франция, подвизите на Христо Стоичков и поколението, което превърна България в световна футболна сила.

Следва проследяване на постепенния спад, като последното ни участие на голям форум остава Европейското първенство през 2004 година. Специално внимание е отделено на резултатите от последните месеци. Sofascore припомня пораженията с 0:5 от Исландия и 1:2 от Естония през ноември 2026 година, както и срива до 94-то място в световната ранглиста на ФИФА, посочено в публикацията.

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Борислав Михайлов, протестите и големите проблеми на БФС

Един от най-критичните раздели е посветен на управлението на българския футбол. Sofascore разглежда периода на Борислав Михайлов начело на БФС между 2005 и 2023 година, като акцентира върху обвиненията за корупция, липсата на прозрачност и съмненията около управлението на федерацията. Припомнени са и масовите протести през ноември 2023 година, когато недоволството срещу ръководството прерасна в сериозни сблъсъци между привърженици и полиция.

Според авторите проблемите се простират далеч отвъд БФС. Остарялата инфраструктура, недостатъчните инвестиции и липсата на последователна стратегия за развитие на младите футболисти са сред основните причини за дългогодишния застой. За пример е посочен и фактът, че България почти няма представители в най-силните европейски първенства, а Илия Груев е единственият българин в топ 5 лигите според представените данни.

Парадоксът "Лудогорец" и България без българи

Няколко слайда са посветени специално на Лудогорец. Sofascore признава впечатляващите успехи на разградчани, но поставя въпроса доколко тяхната доминация помага за развитието на българския футбол. Изтъква се, че клубът разчита основно на чуждестранни футболисти, а през 2025 година е предпочел да плаща предвидената финансова санкция от 400 000 лева, вместо да изпълнява изискването за минимум четирима българи в стартовия състав.

Друга критика е свързана с липсата на достатъчно широка привърженическа база въпреки многобройните титли и участия в европейските клубни турнири. Според анализа Лудогорец не разполага с историческите традиции и масовата подкрепа на Левски и ЦСКА.

Под заглавието "България без българи" е показана и класация на десетте най-скъпо оценени футболисти в Първа лига. В нея попадат едва двама българи - Светослав Вуцов и Кристиян Димитров. Не е подминат и проблемът с футболното хулиганство. Sofascore посочва насилието, вандализма и сблъсъците по стадионите като допълнителни пречки пред възстановяването на доверието към българския футбол.

Защо Sofascore избра точно Преслава?

Може би най-любопитният детайл в цялата публикация обаче е музикалният фон. За своя анализ Sofascore е избрала не друга, а песента "Водка с утеха" на българската попфолк изпълнителка Преслава. Изборът веднага поражда въпроса дали става дума за случайност, или за умишлена препратка към Борислав Михайлов и онова култово видео, в което вече покойният бивш президент на БФС танцува под звуците на песента "Като за финал", изпълнявана от Преслава.

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