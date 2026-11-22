Треньорът на Локомотив София Александър Георгиев коментира разочароващото представяне на отбора си в двубоя срещу Левски от 15-ия кръг на Първа лига, завършил с резултат от 4:1 за "сините". Наставникът на "железничарите" изрази недоволство от пропуснатите възможности пред противниковата врата и от съдийството на Георги Давидов. Според Георгиев неговият отбор е имал добри шансове да покаже повече, но липсата на ефективност и по-високата индивидуална класа на противника са се оказали решаващи.

Наставникът на Локомотив София посочи основния проблем в отбора

„Вижте сега, след такъв резултат причините ще ги открием не точно сега и пред вас, а като си направим анализ, и то добър, в утрешния ден. Изключително слаби пред гола бяхме – може би имахме три-четири положения, които можеше да реализираме ние да започнем да отбележим, след това при 1:0 отново имахме ситуация, в която можеше да вкараме. Там имаме слабост при отбелязването на голове, това, което нали си пролича. И оттам нататък от шест, мисля че шест удара имат в очертанията – четири гола. Слабост, която трябва да се работи изключително много. За мене каквото можехме направихме, но не съм доволен, защото допуснахме четири гола“, започна Георгиев.

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„Вижте сега, след 4:1 няма какво да говорим кое се е получило и кое не. Имаше, да, изненада, и противникът се изненада, нали, от схемата на игра и пресата. Имаше неща, които се получиха, взехме доста топки и притежанието беше първото полувреме, мисля че, 60 на 40. Така че каквото можахме, направихме като изненада, но Левски е изключително силен отбор. Класата индивидуалната си казва думата и пак казвам – пред гола не може да създадеш на Левски четири-пет положения и да вкараш само един гол. Трябва да вкараш от тези, да се опиташ да вкараш два-три, така че тази слабост беше налице“, продължи треньорът на Локомотив София.

„Опитахме се, чисто физически поработихме, мисля че днеска една идея стояхме по-добре, но да ви кажа не е това, което е необходимо. Психологически, ментално да изчистиш главите на футболистите през... на тези четири-пет месеца това, което се случи, за две седмици трудно се случва, но имаше, имаше и в тази насока работа. Така че направихме каквото беше по силите ни, но за съжаление не можахме“, заяви той.

„Тука искам да кажа нещо, което нали е изцяло за българското съдийство. Не им прави чест, казвам, на Георги Давидов по този начин да... Имаше моменти, в които не дава нарушения, то е, нали, очебийно просто. Жълти картони на нищо, 3:0 резултатът за Левски, личи си, че естествено отборът е на изключително високо ниво. Не е нужно да се подкрепят. Трябва да са по-смели, защото това нещо, което виждам, просто не е смелост – да излезеш и да мачкаш противника, който е, нали, в ситуация, в която... незавидна, но ти го газиш допълнително, което за мене не им прави чест. Трябва да се обърне внимание, имаме сега мач със Славия и изцяло сме, нали, насочваме натам погледите и много внимателно ще видим кой ще е съдия, защото честно ви казвам, под всякаква критика – нямат смелост и се получават ей такива, нали, двубои, в които не е нужно да се помага, особено на Левски“, завърши Александър Георгиев.

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