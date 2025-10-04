Берое уплаши "Герена" за момент, но Левски успя да се спаси от нова издънка с голове в края

Левски беше близо до това да допусне нова грешна стъпка в Първа лига, но успя да се измъкне в края. "Сините" стигнаха до трите точки с успех от 3:1 срещу 10 от Берое в мач от 11-ия кръг на шампионата. Домакините бяха по-активни на "Герена" и поведоха рано в резултата. През втората част те получиха и числено предимство, когато Берое остана с човек по-малко на терена. Въпреки това заралии успяха да шокират Левски и изравниха резултата, но това не им беше достатъчно да задържат точката.

Левски измъкна победата срещу Берое

Първата интересна ситуация се откри пред домакините. Около 2 минути след началото на срещата Гашпер Търдин опита удар от далечна дистанция, но изстрелът му бе отразен от Артур Мота. Левски продължи да бъде по-активния отбор на терена и това даде резултат в 11-а минута. Евертон Бала пусна пас към Мазир Сула, който не се забави и технично изведе на голова позиция Мустафа Сангаре. Таранът се пребори с двама бранители в зелено и с точен удар успя да открие резултата. До края на първото полувреме футболистите в синьо продължиха да застрашават вратата на Мота, но така и не успяха да стигнат до второ попадение и се оттеглиха на почивката само с един гол аванс.

Берое за кратко шокира "Герена" през второто полувреме

След като през първата част футболистите на Берое не отправиха нито един удар към вратата на Светослав Вуцов, те успяха да се поправят на самия старт на второто полувреме. Бяха нужни само 15 секунди, за да се стигне и до първия удар на "зелените". Атакуващият халф Алберто Салидо стреля, а топката профуча на сантиметри от гредата. В 50-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Тижан Сона извърши много грубо нарушение срещу Алдаир и след преглед с ВАР му бе показан директен червен картон.

"Сините" продължиха да пробват късмета си, но така и не успяха да се възползват от възможностите си и бяха наказани за това. В 73-ата минута Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който без проблеми заби поредния си гол в шампионата и направи резултата 1:1. Попадението шокира "Герена" за момент, но отговорът на футболистите на Хулио Веласкес не се забави. Радослав Кирилов проби умело защитата на Берое и изведе Марин Петков на стрелкова позиция. Юношата на "сините", който влезе от пейката, не се поколеба и изведе Левски напред в резултата. В 90-а минута Гашпер Търдин сложи край на спора, отбелязвайки първия си гол за столичния гранд, за да оформи крайното 3:1.

