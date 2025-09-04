Без сензация, но и без разгром! Испания взе своето пред 40 000 на "Васил Левски" - "лъвовете" спряха Ламин Ямал, но не и компания

Националният отбор по футбол на България не успя да изненада европейския шампион Испания и допусна поражение в първата си среща от световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" загубиха с 0:3 от действащите първенци на Стария континент. Срещата се игра пред погледа на 40 000 фенове на пълните трибуни на Националния стадион "Васил Левски". Възпитаниците на Илиан Илиев не издържаха дълго на натиска на далеч по-класния си съперник и след като допуснаха ранен гол във вратата си, се разви най-очакваният сценарий.

Испанската "фурия" мина и през София

Малко преди първия съдийски сигнал 40 хиляди фенове по трибуните настръхнаха от неземния глас на Валя Балканска, която изпя "Излел е Делю Хайдутин". След това дойде време за химните на двете държави, като 3/4 от Националния стадион се оцветиха в бяло, зелено, червено. Атмосферата по трибуните беше страхотна, но ентусиазмът на публиката бързо беше потушен от испанската "фурия". Точно пет минути бяха нужни на европейските шампиони да пратят топката във вратата на Светослав Вуцов. Ламин Ямал започна атаката отдясно, намери Мартин Субименди пред наказателното поле. Той подаде към Микел Оярсабал, който не се поколеба да открие резултата.

Класическа преднина за испанците до почивката

След около четвърт час игра дойде следващата опасна ситуация за гостите. Ямал отново бе в центъра на вниманието. Звездата на Барселона отправи топка към наказателното после, която попадна в Педри и той отправи шут покрай вратата. Неочаквано за мнозина, "лъвовете" все пак намериха начин да изправят косите на европейските шампиони. Радослав Кирилов отправи чудесен удар и единствено гредата му попречи да изравни резултата. Две минути по-късно Вуцов трябваше да се намеси решително, за да избие опита на Ямал в корнер. Последваха спокойни минути на "Васил Левски", в които националите ни успяха да опазят испанците далеч от вратата си. Това продължи до 30-а минута, когато Марк Кукурея проби българската защита с далечен удар от ъгъла на наказателното поле, за да удвои преднината на "Ла Фурия".

Седем минути по-късно "нещата започнаха да отиват към разгром". Испанците изпълниха корнер в 37-а минута, който завърши с трети гол във вратата на Вуцов. Автор на попадението стана Микел Мерино, който се извиси високо над родните играчи и прати топката в мрежата. Секунди по-късно Фабиан Нюрнберг изпълни пряк свободен удар, кълбото попадна в ръцете на Унай Симон, но той го изпусна. Капитанът на иберийците все пак успя да поправи грешката си на момента и не се стигна до нещо повече. При следващата атака на Испания дебютантът Емил Ценов се намеси решително на голлинията, за да спре Мерино от това да отбележи втория си гол в срещата. Впоследствие стана ясно, че е имало играч на гостите в засада. "Лъвовете" успяха да опазят вратата си от четвърто попадение до края на полувремето.

Илиан Илиев направи една смяна на почивката, вкарвайки Марин Петков на мястото на Васил Панайотов. Секунди след началото на втората част Светослав Вуцов отново се отчете с важна намеса. Стражът на Левски спаси опасен удар на Ламин Ямал от близка дистанция. В 52-а минута Испания пропусна идеална възможност да направи преднината си още по-убедителна. Микел Мерино отправи страхотен удар, който Вуцов успя да избие отлично с върха на пръстите си и топката се удари в напречната греда. В 60-а минута "Васил Левски" избухна в бурни овации, когато Ивайло Чочев изпрати топката в мрежата на Унай Симон от средата на терена. Това обаче се случи, след като играта беше прекъсната.

"Лъвовете" успяха да опазят суперзвездата на "Ла Фурия" от попадение

В 74-а минута се откри най-добрата възможност за "лъвовете". Владимир Николов се оказа на отлична позиция сам срещу вратаря, но се забави с овладяването на топката и не успя да отправи удар. Впоследствие флагът за засада беше вдигнат. Моменти по-късно Николов отново бе в нередовна позиция при последвалата добра българска атака, завършила с удар на Марин Петков в ръцете на Симон. Веднага след това Ламин Ямал бе заменен. Макар че беше един от най-активните играчи на терена за испанците, той така и не успя да се разпише в срещата. До края на мача не се стигна до други инфарктни моменти пред вратата на Вуцов. Така двубоят приключи при резултат 0:3 за европейските шампиони.