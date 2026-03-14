Бивш ас на Лудогорец за дербито с ЦСКА: „Мачът е 50 на 50, трябва да го спечелят, ако искат да са шампиони“

Бившият ас на Лудогорец Абел Анисе е един от най-успешните чужденци, които са играли футбол в България. Той спечели 6 пъти родния шампионат с Лудогорец и веднъж вдигна суперкупата на страната, отново с „орлите“. Освен за разградчани, в България Анисе игра за Черноморец Бургас, ЦСКА, Ботев Пловдив и Берое. Бившият капитан на националния отбор на Мадагаскар даде интервю пред колегите от „Sportal“, в което сподели, че все още следи футбола в България и даде мнението си за предстоящото дерби между Лудогорец и ЦСКА.

Абел Анисе: „Прекарах почти цялата си кариера в България“

Сблъсъкът между „орлите“ и „армейците“ ще се изиграе днес, на 14 март, от 17:45 ч. на стадион „Хювефарма арена“ в Разград. Ето какво каза Абел Анисе в интервюто: „Следя първенството в България. Прекарах почти цялата си кариера там и мога да кажа, че България ми даде всичко, затова винаги ще следя какво се случва. Най-хубавият ми спомен е, че играх в Шампионската лига с Лудогорец. Срещнахме се с големи отбори като Реал Мадрид, Ливърпул, Арсенал и Пари Сен Жермен. Това са моменти, които никога няма да забравя.

„За мен този мач е 50 на 50"

Това ще бъде много важен мач. Ако Лудогорец иска да стане шампион, трябва да го спечели. Същото важи и за ЦСКА. За мен този мач е 50 на 50. ЦСКА играе по-добре в последно време. Вижда се, че отборът играе футбол и има промяна. Те могат да спечелят, но знаете, че когато Лудогорец играе такива мачове у дома, не се шегува. В подобен двубой всичко е въпрос на тактика. Който е по-добър тактически, ще спечели“.

