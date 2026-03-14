Христо Янев може да влезе в историята на ЦСКА

14 март 2026, 10:17 часа

Откакто застана начело на ЦСКА през 2025 г., Христо Янев съживи отбора и го изкачи до 4-тото място в класирането. Също така, „армейците“ са на 1/2-финал за Купата на България. Сами по себе си това са добри постижения, но в мача с Лудогорец днес, на 14 март, Янев може да запише името си в историята на ЦСКА. Според колегите от „Мач Телеграф“, ако „червените“ не загубят при гостуването си в Разград, старши треньорът ще стане първият някога, който не допуска поражение в три поредни мача срещу „орлите“.

Христо Янев направи две поредни равенства с Лудогорец

Христо Янев постигна страхотни неща от началото на втория си престой начело на ЦСКА, но ако иска да запази позицията си в клуба, ще трябва да изпълни още по-високи цели. Едно постижение, което със сигурност ще вдигне акциите на Янев, е това да стане първият треньор в историята на „армейците“, който не губи в три поредни мача срещу Лудогорец. Предишните му две срещи с „орлите“ бяха домакински, играха се на Националния стадион „Васил Левски“ и завършиха при резултат 0:0.

Още: Редовен участник в Европа иска звезда на ЦСКА: ще има ли конкуренция от България?

Христо Янев

ЦСКА можеше да победи в последния мач с Лудогорец

Първата беше на 70-тата годишнина на ЦСКА – 5 май 2018 г. А втората – през есента, на 5 октомври 2025 г. В последния сблъсък между двата отбора, „армейците“ могат да съжаляват повече, че не взеха победата. Въпреки че в 78-мата минута Бруно Жордао си изкара червен картон, те имаха шанс да отбележат в последните минути. Но удар на Годой с глава като по чудо не порази вратата на Лудогорец.

Още: Бъдещата му жена го спаси от "Саддам Хюсеин", той подписа с Левски, но стана легенда на ЦСКА

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
