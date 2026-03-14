Редовен участник в Европа иска звезда на ЦСКА: ще има ли конкуренция от България?

14 март 2026, 9:56 часа 411 прочитания 0 коментара

Футболистите, които през този сезон вдигнаха акциите си в ЦСКА не са малко. „Червените“ играят добър футбол, като някои играчи определено изпъкват като звездите на отбора. Един от тях несъмнено е Джеймс Ето‘о, който добри беше определен за най-добрият играч на ЦСКА за първия полусезон от феновете. И заслужено към него има сериозен интерес от големи клубове, сред които един от редовните участници в евротурнирите – Цървена Звезда.

Цървена звезда иска Джеймс Ето‘о

Според сайта „237foot“ сръбският гранд проявява много сериозен интерес към полузащитника на ЦСКА, като вече представители на клуба са се свързали с агентите на камерунеца. За Ето‘о това е най-силният сезон в кариерата му, като за 26 мача във всички турнири, е отбелязал 4 гола и е дал 9 асистенции. Именно той вкара и единственото попадение в първото дерби между ЦСКА и Левски през сезона, като така привлече още повече фенове на своя страна. Желанието на „армейците“ е Джеймс Ето‘о да подпише нов договор, но това все още не се е случило. Настоящият контракт на камерунеца изтича през 2027 г.

Лудогорец може да е конкуренция на Цървена звезда за Ето‘о

За старши треньора на Цървена звезда Деян Станкович Ето‘о се явява перфектният заместник на Тими Елшник, който най-вероятно ще напусне клуба след края на сезона. Според местните медии сръбският гранд може да срещне сериозна конкуренция за подписа на халфа в лицето на Лудогорец. Те припомнят, че миналото лято „орлите“ са изпреварили Звезда при трансфера на Петър Станич. Сърбинът е един от най-добрите за разградчани през сезона, като дори стана голмайстор на основната фаза на Лига Европа.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Цървена звезда Първа лига Джеймс Ето
