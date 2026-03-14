Пшеницата и царевицата поскъпват на световните борси

През изминалата седмица, спрямо предходната, се наблюдава покачване в цените на пшеницата и на царевицата на световните борси, показват сравнителни данни на Софийската стокова борса.

Хлебната пшеница с доставка през май на борсата в Чикаго, САЩ, се търгуваше в диапазона 218-220 долара за тон през тази седмица, а в Европа, на борсата „Юронекст“ (Euronext) - при 237-242 долара за тон, отчитат експертите на борсата.

Фючърсите на царевица с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго и на борсата „Юронекст“ се търгуваха на 178-181 и 238-240 долара за тон.

Рафинираната захар в Лондон се предлагаше на цени от 413 до 420 долара за тон, а суровата захар в Ню Йорк на 314-321 долара за тон, предаде БТА.

Търговията на Софийската борса остана спокойна

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остана спокойна през седмицата, отчитат още експертите на борсата.

След сделките от началото на февруари за хлебна пшеница, тази седмица купувачите отсъстваха, а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 173,84 евро за тон (340,00 лева за тон).

Котировките на основните хранителни стоки също остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има предлагане на консерви - домати в рамките на 1,62 - 1,77 евро за килограм (3,17 - 3,47 лева за килограм) и капия на 2,23 евро за килограм (4,37 лева за килограм).

При индустриалните стоки имаше сделки за енергоносители - гориво за отопление на 1105,18 евро за хиляда литра (2161,54 лева за хиляда литра), газ пропан бутан на 530 евро за хиляда литра (1036,59 лева за хиляда литра) и природен газ на 747,29 евро за хиляда норм.куб.метра (1461,57 лева за хиляда норм.куб.метра). В групата на химическите продукти се изкупиха моторно масло от 7310 до 10 790,00 евро за хиляда литра (14 297,11- 21 103,41 лева за хиляда литра), трансмисионно масло на 7870 евро за хиляда литра (15 392,82 лева за хиляда литра), хидравлично масло в диапазон 6950-9000 евро за хиляда литра (13 593,02-17 602,47 лева за хиляда литра), компресорно масло от 5680 до 9610 евро за хиляда литра (11 109,11-18 795,53 лева за хиляда литра), трансформаторно масло на 3960 евро за хиляда литра (7745,09 лева за хиляда литра) и двутактово масло на 8790 евро за хиляда литра (17 191,75 лева за хиляда литра). Продадоха се и греси в рамките на 10,69-14,06 евро за килограм (20,91-27,50 лева за килограм).

