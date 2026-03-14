Парадоксът в България: Свит и нископлатен частен сектор, свободна и богата държавна администрация

Икономическият парадокс в България е такъв, че частният сектор е свит, облаган и нископлатен, а държавната администрация - освободена от налози, увеличаваща се и с по-добри възнаграждения.

Анализ, направен от старши икономиста от "Отворено общество" Георги Ангелов показва, че на всеки двама души, заети в частния сектор, вече се падат трима души в държавния сектор плюс пенсионерите.

В същото време разлика има и във възнагражденията - средната брутна заплата в държавния сектор в края на миналата година е с 9% по-висока от тази в частния. При държавните служители разликата е 21%, а ако се извадят осигуровките, които те не плащат, разликата става още по-голяма.

Населението намалява, обслуждащата я администрация - не

Ангелов обърна внимание на демографския фактор, който в този случай е много важен.

"Населението на България намалява. Само от 2019 г. насам то е спаднало с около половин милион души. Съответно, има по-малко хора в страната. В частния сектор работят 344 000 души по-малко, докато в държавния сектор броят на заетите остава приблизително същият. Това е абсурдно, защото публичният сектор обслужва населението. Когато населението намалява, логично е това да става и с публичния. Но това не се случва", обясни той, цитиран от Нова тв.

По негови данни вече 26,3% от работещите са в публичния сектор на икономиката, като този дял расте през последните години.

Неговата позиция е, че е нормално в държавната администрация и структури да работят под 20%, каквото е било положението преди около 7–8 години.

Държавните служители - все по-платени, частните - все по-притиснати

Икономистът е категоричен, че заплащането в публичния сектор расте.

"Видяхме и протестите, падането на бюджета и на правителството, защото за да се издържа този голям публичен сектор, бюджетът вече не достига и се обсъжда увеличаване на данъците и осигуровките", припомни той.

По думите на Ангелов частният сектор не може да поеме все повече и повече данъци, особено когато броят на работещите в него намалява.

"Ако притискаме частния сектор с по-високи данъци и едновременно насърчаваме заетостта в публичния сектор, преместваме хора от реалната икономика към държавната. А тогава няма кой да произвежда", напомни той.

"Държавните служители, както и служителите в Министерство на вътрешните работи и в съдебната система, не плащат част от осигуровките си, докато работещите в частния сектор го правят. Има разпределение между работодател и работник, но работникът плаща своята част - нещо, което не важи за държавните служители. От там идва тази голяма разлика в заплащането", допълни Ангелов.

Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса