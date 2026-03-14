"Bangaranga" за първи път на живо: Да, ама не (ВИДЕО)

За трета поредна година се проведе най-голямото събитие, свързано с конкурса "Евровизия" в Гърция - Голямото парти за "Евровизия" в Солун, където любими еврозвезди, както и някои от участниците тази година, изпълниха своите песни на живо.

Специални гости на "Eurovision SKG Party" тази година бяха Aidan от Малта, Alis от Албания, Senhit от Сан Марино и DARA с българското предложение "Bangaranga".

Публиката на събитието имаше възможността да си представи как тези песни ще звучат на голямата сцена във Виена, защото артистите ги изпълниха на живо. Всички, освен DARA.

България още не е чула "Bangaranga" на живо

Българската изпълнителка беше единствената присъстваща участничка в тазгодишния конкурс, която представи песента си на запис.

Всички останали пяха на живо.

Затова пък DARA компенсира с много танци и атрактивно сценично поведение.

Това обаче не успокоява българската публика, която все още не знае как звучи "Bangaranga" на живо и дали изобщо DARA ще успее да се представи добре на сцената на "Евровизия", където живото пеене е задължително.

Противоречиво впечатление направи решението още при селекцията на песента тя да не бъде изпята пред публиката. Тогава DARA представи и трите кандидат-песни на запис и зрителите не успяха да чуят как изпълнителката се справя със сложните вокали на динамичната "Bangaranga", в крак с планираната сложна хореография.

Ако DARA възнамерява да пее "Bangaranga" на запис на всички предстоящи събития, свързани с "Евровизия", българската публика може би ще я чуе за пръв път чак през май на полуфинала във Виена и ще стиска палци всичко във вокално отношение да е наред.