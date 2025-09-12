Войната в Украйна:

Безгрешният досега лидер във Втора лига е повален! "Ковачите" завързаха битката на върха

Янтра 2019 (Габрово) нанесе първа загуба на безгрешния до момента лидер във Втора футболна лига Фратрия (Варна), след като го победи в първия мач на 8-ия кръг с 1:0 като гост. Единственото попадение реализира Георги Бабалиев в 72-рата минута.

24-годишното крило от Карнобат завърши триходова комбинация от дясно и с отсечен удар не остави шансове на молдовския вратар на домакините Игор Мостовей. Всъщност в срещата това беше и единствения удар на гостите в очертанията на вратата и отй им донесе успех и три точки. Домакините доминираха в огромни периоди от срещата, пет техни удара попадаха в очертанията на вратата, пазена от Християн Василев, но гол не падна.

Така Фратрия запазва 1-ото си място с 21 точки, постигнати от седемте им победи в първите седем мача, а Янтра излезе на 2-ата позиция с 18 пункта преди следващите мачове от 8-ия кръг. Дунав е трети с 16 точки от 6 двубоя и има шанс за върха.

