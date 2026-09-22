Бивш треньор на Чочев разкри, че е търсен от Лудогорец

След неочакваната раздяла с Томас Райс, който премина в Трабзонспор срещу солидна компенсация, Лудогорец продължава да търси своя нов треньор. През последните дни се появи информация, че "орлите" съвсем скоро ще представят Игор Йовичевич като нов старши треньор, но преди това те бяха свързвани с бившия треньор на Ивайло Чочев от Палермо Джузепе Якини. Самият италианец разкри, че е търсен от Лудогорец.

Джузепе Якини: "Имаше обаждания"

В Италия бързо стана ясно, че Джузепе Якини е имал оферта от български клуб. Ето какво каза той по темата на треньорска пресконференция в Палермо пред "Тутомеркато": "Да, това е възможност. Имаше обаждания, да видим какво ще стане. Искам да отида на място, където ще има точният и печеливш проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки. Италия си остава Италия, през последните години съм имал някои възможности да изляза да работя в чужбина, но винаги съм имал известни колебания в момента, когато трябваше да взема окончателно решение. Сега ще видим".

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Лудогорец очаква Игор Йовичевич

В кариерата си Джузепе Якини е водил само отбори от родната си Италия, като сред по-големите са Парма, Фиорентина, Сауоло и Удинезе. За последно той беше треньор в Бари през 2024 г. Въпреки слуховете за негово идване в България, това изглежда все по-малко вероятно да се случи, тъй като в Лудогорец вече очакват Игор Йовичевич. "Орлите" отпаднаха от Европа след загуба още на старта си в предварителните кръгове в Лигата на конференциите от Апоел Тел Авив. А в Първа лига все още са безгрешни, като записаха 23 точки от 9 мача - 7 победи и 2 равенства, и заемат третото място.

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