"Оттеглям се тотално!": Крушарски с ултиматум от 3 милиона евро за Локомотив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски официално обяви решението да се оттегли от поста си. Причината за това е ескалиращия проблем между него и привържениците на клуба, както и последвалите протести. Крушарски заяви готовност да подари мажоритарния дял от акциите в клуба на някого от настоящите членове на Съвета на директорите.

Бизнесменът спира финансирането след ескалация на протестите и телефонни заплахи

Единственoто му условие е в касата да бъдат депозирани 3 милиона евро като гарант, че отборът ще довърши сезона в efbet Лига, а детско-юношеската школа ще може да функционира нормално.

„Подчертавам, че не искам тези пари за себе си. Това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в Първа лига. В крайна сметка имам право да видя, как ще се грижат за клуба, който повече от 10 години е под мое управление. Аз имам незабравими моменти с Локомотив, но и доста нерви и усилия съм похабил в него. Няма как да ме изкарат мен виновен, ако съсипят всичко“, коментира Крушарски пред "Мач Телеграф"

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„Ще поема риска, който носят заплахите, които получавам в телефона си. Именно те ме накараха да променя решението си. Заявявам най-категорично, че няма да опростя задълженията, които клубът има към мен“, каза бизнесменът. Той даде да се разбере, че ще търси докрай сумите, за които има необходимите документи.

„Тези заплахи ме амбицираха да отстоявам правото си, защото в крайна сметка всичко си има граници. Аз определено съм дал много повече на Локомотив и подарявам базата в „Тракия“, защото нея съм я направил за децата. Но за всичко, за което има надлежните документи, нека са наясно, че ще си го търся докрай“, категоричен бе той.

„Не формално, оттеглям се тотално“, отсече Крушарски.

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