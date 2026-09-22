Пореден случай на насилие в Исперих: Мъж преби баща си почти до смърт

43-годишен мъж е задържан за извършено домашно насилие, предаде БНР, цитирайки Областната дирекция на МВР- Разград. Около 17 часа на 21 септември в РУ-Исперих е получен сигнал от кмета на самуилското село Хума, че 75-годишен мъж от селото е бит от сина си. Още: Врагът вкъщи и как се стигна до убийството в Исперих: Толерантни ли сме към домашното насилие и кой може да сигнализира

Болки и телесни повреди

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С нанесения побой на потърпевшия са причинени болки и телесни повреди. Извършителят на деянието е задържан в сградата на РУ-Исперих. На потърпевшия баща е предоставена информация по Закона за защита от домашно насилие.

Води се проверка по чл.131, ал.1, т.5А от НК.

Припомняме, че двойно убийство и самоубийство разтресе Исперих преди дни, когато баща уб двете си дъщери на 10 и 17 години и се самоуби.

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