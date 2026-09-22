Георги Йомов след завръщането за ЦСКА: "Много изстрадах, радвам се, че се върнах"

След като изтърпя наказание за употреба на допинг, футболистът на ЦСКА Георги Йомов най-накрая се завърна в игра, като беше включен в групата и записа минути в официална среща на втория отбор на "червените". Крилото записа около 30 минути при победата с 3:1 над Добруджа в 10-ия кръг на Втора лига. Той говори пред колегите от "NOVA" след края на мача и сподели, че се радва за завърщането си.

Георги Йомов: "Радвам се, че се върнах на терена"

Ето какво каза Георги Йомов: "Няма дума, с която да опиша усещането. Бая стиснах зъби, бая изстрадах. Радвам се, че се върнах на терена. През всичките тези 4 години имах огромна подкрепа, имаше много хора, които нямаха търпение да се върна. Голяма отговорност е да защитаваш фланелката, след като ти гласуват такова доверие". Георги Йомов изтърпя 4-годишно наказание, след като беше уличен в употреба на допинг през 2023 г. Той можеше да напусне ЦСКА през лятото, но от клуба решиха да го задържат.

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Йомов не е играл от 2022 г.

Георги Йомов бе със спрени права от август 2022 г. Тогава, след мач от квалификационните кръгове на Лигата на конференциите, негова проба за допинг излезе положителна. През 2023 г. официално му бе наложено наказанието. То изтече през миналия месец и Йомов се завърна в тренировки за ЦСКА. Целта на клуба е бавно той да бъде реабилитиран в първия отбор.

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