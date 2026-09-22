Обрат в плановете на Левски: "Сините" набелязаха нов терен за модерна база

Ръководството на Левски продължава търсенето на място, което да бъде подходящо за издигането на тренировъчна база за първия тим или школата на клуба. Към момента "сините" са проявили интерес към Казичене и Равно поле. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров дори проведе среща с кмета на Казичене Григор Григоров, където според запознати са получили оферта, но за доста солидна сума.

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В полезрението на Левски сега попада и Ботунец, който разполага със зала и три терена, които макар и в лошо състояние, са добра основа за изграждането на спортна база. Допълнително удобство е и лесния достъп до градски транспорт след разширяването на третия лъч на метрото до кв. Левски. Теренът е общинска собственост и вмомента се използва от ФК Кремиковци, който се подвизава в Б Областната група на София.

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Левски има дълга история с базата, след като през 1969 г. клубът се обеднява с Кремиковци, тогава под името Спортист. Така в продължение на девет години “сините” се разполагат и в Ботунец.

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