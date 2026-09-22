Не знаят езици, а искат да ни управляват: НС заделя крупна сума, за да научи депутатите на английски, френски и немски

102 хиляди евро без ДДС е заделило Народното събрание, за да организира езикови курсове за депутати и служители, пише "24 часа". Сумата е заложена за периода до 2029 г., когато би трябвало да изтече мандатът на 52-ия парламент, ако е пълен. Още: "Нито са ясни, нито са конкретни": Асен Василев за мерките на правителството за горивата

Ще учат английски, френски и немски

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В параметрите на пуснатата обществена поръчка е предвидено обучение по английски, немски и френски език - и за трите от ниво А1 до С1, но и специализирани курсове за работа с институциите на Европейския съюз на съответния език. А за английския се изисква и ниво като за юристи.

Организирането на езикови курсове в парламента се прави редовно, за да се подобрят знанията и на депутатите, и на служителите. Практиката сочи обаче, че в последните мандати интересът към подобно обучение е основно от служители, а по-малко от самите народни представители. Те пътуват често в чужбина като част от делегациите на НС в различни европейски институции, както и за интерпарламентарни срещи.

Курсовете сега трябва да са от по 150 часа, а групите на "учениците" да са от 5 до 9 човека. Изрично е уточнено, че графикът на часовете трябва да е съобразен и с трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август.

Ще има начален тест, който ще определи нивото на всеки от желаещите да се усъвършенстват.

През лятото Народното събрание потърси доставчик на напитки и пакетирани храни за служебните офиси на депутатите, показва обществена поръчка, публикувана от парламентарната администрация. Става въпрос за девет вида кафе, четири вида чай и ядки за народните представители, по тогавашна информация на "Фокус" и на Нова телевизия.

За следващите две години са предвидени малко над 86 000 евро без ДДС, а с начисления данък стойността на договора надхвърля 103 000 евро. Кандидатите могат да подават оферти до 4 септември. При предходната аналогична процедура, проведена в края на 2023 г., договорът е бил на стойност близо 82 000 евро без ДДС.

Менюто включва още четири вида чай - черен, зелен, билков и плодов, както и капучино, мед, захар, прясно мляко, сокове и безалкохолни напитки. За двугодишния период са заложени доставки на 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар. Изискването към прясното мляко е то да бъде с масленост между 3 и 3,6% и без растителни мазнини.

Спецификацията включва богато разнообразие от топли напитки. За народните представители са предвидени девет вида кафе - кафе на зърна от 100% "Арабика" или смес с "Робуста", два вида кафе на капсули, безкофеиново кафе, както и няколко разновидности на разтворимо и инстантно кафе.

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