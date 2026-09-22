Звезда на Левски с нов договор: "Завръщаме се към величието, горд дъм"

Левски изживява най-добрите си дни през последните години, като през миналия сезон спечели първата си шампионска титла на България от 17 години насам. От началото на настоящата кампания "сините" се класираха в основната фаза на Лига Европа и все още са безгрешни в Първа лига. Те се справиха добре да задържат звездите си, като централният защитник Кристиан Макун подписа нов договор до лятото на 2028 г. Венецуелецът говори пред сайта си за това какво е да бъде в Левски.

Кристиан Макун: "Горд съм, че съм част от това"

Ето какво каза Кристиан Макун: "Много съм щастлив, че удължих договора си с Левски. Тук се чувствам прекрасно. Преживях специални моменти, а всички се отнасят с голяма любов към семейството ми. Усещаме огромно уважение. Това са нещата, които ценя изключително много. Горд съм, че съм част от това, в което се превърна клубът. Завръщане към величието, което заслужава. Много се вълнувам и съм готов да приема новите предизвикателства. Ще продължа да давам най-доброто от себе си както на терена, така и извън него".

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Кристиан Макун е оценен на 3.5 милиона евро

Кристиан Макун пристигна в Левски през лятото на 2024 г. със свободен трансфер от кипърския Анортозис. От тогава за "сините" централният защитник записа 74 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Той беше основна част от състава на Хулио Веласкес, който спечели шампионската титла на България. През лятото Макун беше спряган за трансфер извън Левски, но избра да остане в клуба. Според специализирания сайт "transfermarkt", неговата оценка се равнява на 3.5 милиона евро, като това е и най-високата ѝ стойнос в цялата кариера на венецуелеца.

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