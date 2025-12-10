Треньорът на Витоша Бистрица има "червена" мотивация да победи Левски

В четвъртък вечер Левски се изправя срещу Витоша Бистрица в среща от осминафиналите на Купата на България. Бистришките тигри влизат като абсолютен аутсайдер за двубоя на стадион "Георги Аспарухов", но пък именно това, че няма какво да губят, може да им даде тласък срещу изявения фаворит. А за старши треньора на Витоша - Кристиян Узунов, има и допълнителна мотивация да победи Левски. Той е цесакар и целият му живот е минал в ЦСКА, а Левски винаги е бил дразнител за феновете на "армейците", както и обратното.

Треньорът на Витоша Бистрица е прекарал целия си живот в ЦСКА

"По принцип съм цесекар. Целият ми живот е минал в ЦСКА. Подписах договор с първия отбор, изиграх няколко срещи. Като цяло съм си от червения клуб. Разбира се, емоцията да победиш Левски, срещал съм я. Даже в юношеските години доста ми се е случвало."

"Играл съм няколко пъти след това с Академик, с други отбори срещу Левски. С Витоша взехме точка на “Васил Левски”, 0:0, и то при силен отбор, когато беше Обертан в Левски. Срещал съм този отбор и ще бъде емоция, ако успеем да постигнем нещо", каза Узунов пред "Дарик радио".

"През цялата седмица говоря на футболистите: да изпитат удоволствие, ние няма какво да губим от този двубой. Стигнали сме доста напред, единственият отбор от Трета лига. Готвим се в пълен състав, нямам проблеми с контузени играчи. Момчетата просто трябва да излязат и да се забавляват."

"Все пак Левски в момента е отборът, който се представя на най-високо ниво, неслучайно са на първо място. Ние няма какво да губим, просто трябва да се забавляваме в този двубой", завърши Кристиян Узунов.

