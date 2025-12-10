Музикантите в подкрепа на протеста: Песни за ятаган и свобода

Артистичните среди у нас изразяват подкрепа за вълната от протести срещу властта, завладяли цялата страна. Актьори и музиканти призовават за гражданска активност не само от медиите и социалните си мрежи, но подкрепят недоволството и по площадите.
Съвременната българска музика също до голяма степен демонстрира солидарност с протестиращите.
Най-новите примери са за песни, вдъхновени от протестната енергия в последните седмици.
"За Бойко, Делян и Доган - ятаган"
Нова песен, посветена на общественото недоволство, пусна рапърът Pavell, водещ и на предаването "Игри на волята".
"На площада пълен, на площада тъмен, някой ще бъде съден, някой ще стане въглен", пее той.
"Цял народ крещи в един глас дано да се задавите с власт. Капе последната капка на търпението, поздрави от поколението Gen Z, Милениъл, идва отмъщението", продължава текстът на неговата песен.
Той е категоричен в личните си искания - "Бойко, Делян, сложи и Доган, за тия тримата - ятаган".
Според музикалния изпълнител "в крайна сметка няма мирен път, късно е да се успокоим".
"Идва време за свобода"
С подобен музикален проект, който масово беше възприет като свързан с недоволството по площадите, излезе и Мила Роберт.
В песента си тя призовава за "мир и любов".
"Искат да забравим, че сме заедно в това, но идва време за свобода и повода си ти", гласи посланието в края на видеото.
По-рано в социалните си мрежи певицата заяви, че "революцията е във въздуха и едни хора са много изплашени. Тези хора не сме ние".