Левски стартира кампания „Георги Аспарухов 2026“

Ръководството на Левски обяви, че стартира членската кампания „Георги Аспарухов 2026“. „Сините“ използваха социалните мрежи, за да съобщят на своите привърженици, че оттук нататък всяка година кампанията ще бъде посветена на големите фигури в историята на българския гранд. Разбира се, първи в списъка е легендарният нападател на Левски, който загива трагично в катастрофа на едва 28-годишна възраст.

От Левски споделиха, че са се постарали новите членски карти да носят на техните притежатели още по-големи привилегии. Затова и в кампанията са се включили 10 партньори на „сините“, които ще дават отстъпки на всеки собственик на карта. Ръководството на клуба добави, че отстъпки ще има и в официалния магазин на Левски, както и много подаръци и изненади.

Какво написаха от Левски

💙 Левскари, 🫶 Членска кампания 2026 – „Георги Аспарухов“ вече е в ход. Тази година тя ще бъде още по-специална, защото... Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Wednesday, December 10, 2025

„Левскари, Членска кампания 2026 – „Георги Аспарухов“ вече е в ход. Тази година тя ще бъде още по-специална, защото е посветена на най-голямата легенда на клуба – Георги Аспарухов. Така ще бъде и занапред – членската кампания ще бъде посветена на големите фигури в нашата история, които са ни накарали да се влюбим в „Левски“.

„Постарали сме се тези карти да носят все по-големи привилегии на техните притежатели, а не просто да бъдат жест на съпричастност и помощ към любимия клуб. За целта в кампанията се включват цели 10 партньори, които ще носят отстъпки на всеки, който има членска карта. Очакват ви отстъпки в официалния магазин, както и още много подаръци и изненади“.

„Ще правим и занапред всичко по силите си тези карти да бъдат все по-важни и да носят повече на всеки притежател, защото вече е време да ви се реваншираме. Да се реваншираме на всички вас, които чрез първите членски кампании не позволихте „Левски“ да загине. Тогава членската кампания бе битка за оцеляване, сега искаме да я превърнем в престиж и привилегия. Защото вашата лоялност към „Левски“ е най-ценния капитал на този клуб“, написаха от „синия“ клуб.

