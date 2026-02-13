Спорт:

Босът на Ботев Пловдив: „Имам много критики към всички, чувствам се предаден“

13 февруари 2026, 9:51 часа 124 прочитания 0 коментара
Босът на Ботев Пловдив: „Имам много критики към всички, чувствам се предаден“

Вчера, на 12 февруари, Локомотив Пловдив победи градския съперник Ботев в дербито от 1/4-финалната фаза на Купата на България. Единственият гол падна в 7-мата минута и бе дело на Парвиз Умарбаев. След мача финансовият благодетел на „канарчетата“ Илиян Филипов пусна емоционална публикация в група с фенове на „жълто-черните“ в социалните мрежи, с която обясни защо според него Ботев е загубил мача. Той сподели, че има доста критики към много хора и се чувства предаден.

Илиян Филипов: „Тази вечер се чувствам предаден“

Ето какво написа Илиян Филипов: „Днес загубихме. Загубихме, защото не разбрахме, че това беше мачът на сезона. В такива двубои не се играе просто футбол – играе се за чест, за клуб, за всички, които стоят зад емблемата. Имам много критики. Към футболистите. Към треньорския щаб. Към ръководството. И към себе си. Тази вечер се чувствам предаден. Защото се опитваме да правим всичко възможно, за да има стабилност, ред и перспектива в клуба. И когато вложиш всичко от себе си, а получиш шамар, боли. Прочетох много от вашите коментари. Разбирам разочарованието. То е нормално.

Още: "Много въпроси имах към съдията, но избяга": Херо оспори гола на Локомотив

Илиян Филипов

„Ботев е на всички нас“

Но няма да приема внушенията, че целта ми е просто да напълня стадиона, а с такава игра няма да има хора. Ботев не е мой клуб. Ботев е на всички нас. И стадионът не се пълни заради мен – пълни се заради любовта към жълто-черната идея. И нека бъда ясен – аз не съм собственик и не притежавам нито една акция. Дойдох в най-тежкия момент, за да спася Ботев от фалит и да нормализирам финансовото състояние на клуба. Това беше и остава единствената ми цел.

Още: Локомотив седна на престола в Пловдив! Умарбаев изхвърли Ботев от Купата на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Фенове на Ботев Пловдив

„Лесно е да абдикираш, аз няма да го направя“

В нито една минута няма да остана, ако разбера, че не съм желан от масата фенове. Ботев не е личен проект. Ботев е общност. Лесно е да абдикираш, когато любимият ти клуб е в трудност. Лесно е да се отдръпнеш. Аз няма да го направя. Надявам се и много от вас да не го направят. Преди седем месеца клубът беше на ръба на фалита. Това удобно се забравя. Изправихме се. Заедно. И ще продължим да се изправяме – пак заедно. Да, всички носим вина. Аз. Ръководството. Треньорите. Играчите. Но отговорността не е бягство. Отговорността е действие“.

Още: Веласкес скъса Левски от похвали, но заговори за разликата в бюджетите: Бяхме по-добрият тим! Направихме голям мач!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ботев Пловдив Купа на България Илиян Филипов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес