Ас от Първа лига е привлякъл вниманието на турски клубове

Един от основните футболисти на Берое Хуанка Пинеда е привлякъл вниманието на турски клубове. Скаути от южната ни съседка ще пристигнат у нас, за да наблюдават атакуващия състезател. Според информация на "Тема Спорт" става въпрос за отбори от Суперлигата и Първа лига. Очаква се през лятото заралии да получат оферти за Пинеда. 26-годишният доминиканец има договор със "зелените" до лятото на 2027-а.

Футболистът може да се превърне в следващия играч, който да донесе добри пари след продажбите на Себастиян Вия, Сантяго Годой и Алберто Салидо. В 31 двубоя във всички турнири до момента доминиканецът има пет асистенции. Отборът пък се намира в подем след две победи в плейофите в групата на борещите се за оцеляване. Берое има 29 точки и вече се намира на 1 от зоната на изпадащите.

Все пак дори да изпаднат, заралии имат план за спасение. Той е на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. По време на честванията на 110-годишния юбилей на клуба и 40 години от титлата в родния елит градоначалникът е обсъдил с футболните хора как да се помогне в тежката ситуация. При изпадане на заралии във Втора лига е ясно, че сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите.

Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи. Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор – Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му.

