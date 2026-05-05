ЦСКА ще се опари сериозно, ако подцени Локомотив Пловдив на финала за Купата

“Ще видим на терена. Там е най-важно дали ЦСКА ще подцени съперника“. Това каза Николай Илиев в последния епизод на “Точно попадение“ по повод предстоящия финал за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Водещият Стефан Йорданов отвори много интересна тема – дали “червената“ общност не подценява съперника. Според Николай Локомотив Пловдив ще бъде на върха на вълната преди финала, но за ЦСКА е важно да не подценява “смърфовете“ на терена.

“Имат всякакви шансове“

Водещият Стефан отбеляза, че “червена“ България си мисли, че финалът за Купата на България ще бъде взет на ходом. Но също така припомни, че Локомотив Пловдив е в много добра форма и има добри шансове да вземе трофея. Николай Веднага му отговори: “Имат всякакви шансове. Те 2020 г., ако не се лъжа, бият точно ЦСКА. Локомотив Пловдив, особено с тоя разгром 4:0 срещу Арда… Да, имаше грешки от Арда, но ти, ако не можеш да ги накажеш грешките…“ Тук Стефан добави, че “смърфовете“ са взели победата и в последното пловдивско дерби срещу Ботев с 2:0, което ще им даде допълнителен тласък.

Още: “Ел Класико ще реши титлата! И като всички дадохме победа за тях, пак няма да стане“: Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

“На терена е важно дали ще бъде подценен съперника“

“Те ще влязат с огромно настроение и са на върха на вълната за тоя мач. Нищо не се знае. Сега ти казваш “подценяване“, ще видим на терена. На терена е важно дали ще бъде подценен съперника. Защото вчера на пресконференцията след мача с Лудогорец, Христо Янев го попитаха, понеже вече и второто място в първенството е близо, кое би избрал. Той каза, че не може да избира. Целта му е една – да вкара ЦСКА в Европа. Според мен той вече си показа избора със състава, който избра срещу Левски. Че ще се концентрира върху Купата. Така че там ще видим дали го има подценяването“, довърши мисълта си Николай. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Още: ЦСКА с нова мисия! Търси се играч, който липсва от години