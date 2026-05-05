Украинските дронове вече могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ

Украинските дронове с голям обсег вече могат да нанасят удари на дълбочина от 1600 километра навътре в Русия, обхващайки една четвърт от територията на най-голямата по площ страна в света. Безпилотните летателни апарати на Украйна вече редовно нанасят удари по цели дълбоко в Руската федерация, достигайки Уралските планини и населени райони, където повечето хора смятаха войната за далечен проблем, пише Bloomberg.

Примерът с Екатеринбург

На 25 април многоетажна жилищна сграда беше ударена в Екатеринбург – първото поражение в града от началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. От началото на април властите временно са преустановили операциите на местното летище пет пъти в отговор на заплахи от дронове: Руски ракети и дронове засипаха и подпалиха Украйна, тя удари Екатеринбург и Челябинск (ВИДЕО).

„Беше шок. Въпреки че никой не загина, хората най-накрая осъзнаха, че градът вече не е дълбоко в тила“, казва пред изданието Владимир, жител на Екатеринбург.

Този удар има символично значение за Екатеринбург, който преди това се смяташе за град извън обсега на войната. Той се намира в източната част на Урал, на около 1700 километра от украинската граница, и по време на Втората световна война е служил като тилова база, където фабриките са били преместени по съображения за сигурност, тъй като градът се е смятал за намиращ се извън обсега на атаките на врага.

Още: Путин трепери за Деня на победата: Зеленски го постави в поза "партер" (ОБЗОР - ВИДЕО)

До една четвърт от територията на Русия вече е в обсега на Украйна

Bloomberg подчертава, че тъй като войната на фронта е стигнала до патова ситуация, дроновете играят все по-важна роля. Двете страни вече нанасят удари по градовете една на друга със стотици дронове дневно.

Междувременно Украйна става все по-ефективна в своята кампания, насочвайки ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи, заводи за торове и пристанища, използвани за износ на енергийни ресурси, като по този начин намалява приходите на Кремъл и ограничава способността му да се възползва от по-високите цени, предизвикани от войната в Близкия изток: Заради войната в Иран: Допълнителни 200 млрд. рубли влизат в бюджета на Русия.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев планира да разшири своите удари с дълъг обсег. Той заяви, че Украйна вече е в състояние да нанася удари по Русия от разстояние над 1500 километра. Това прави една четвърт от руската територия, където живее над 70% от населението, достъпна за украинските дронове.

Снимка: iStock

Регионът на Урал вече не е защитен

Украйна атакува и няколко самолета Су-57 и Су-34 в руската въздушна база "Шагол" в Челябинска област. Регионът се намира в южната част на Урал, близо до границата с Казахстан, и е на разстояние от около 1500–1700 километра от Украйна. Челябинск остава важен център за руската металургична, военна и аерокосмическа промишленост. Въпреки това, според Федералната агенция за въздушен транспорт, градът е редовно атакуван от украински дронове от началото на април: Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО).

Миналата седмица дронове предизвикаха пожар и нанесоха щети на съоръжение за първична преработка в нефтопреработвателния завод „Пермнефтегаз-Инженерный Завод“ на „Лукойл“ в Пермския край - друг район на Урал, на около 1500 километра от границата.

В нощта на 5 май беше обявена ракетна тревога в поне 18 региона на Руската федерация. За първи път ракетна тревога беше обявена на 2000 километра от украинската граница – в Ханти-Мансийския автономен окръг.

Още: Украйна побърка Русия: 18 региона не спаха, поразени са завод за "Искандер" и втората руска рафинерия (ВИДЕО)

Ударен бе военният завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, столицата на Чувашия. Това предприятие произвежда антени „Комета“ за руската армия, които предпазват дроновете от украинските системи за електронна война. Твърди се, че ракета FP-5 „Фламинго“ е ударила завода.

Под атака е попаднала и една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия – „Киришинефтеоргсинтез“ в Кириши, Ленинградска област.

Още: Украйна прекъсна нормалния живот в Чебоксари с поредица от атаки срещу военен завод. Русия отвърна с убийства на спасители (ВИДЕО)