Бивш треньор на Левски и европейски шампион ще възраждат ЦСКА заедно с Янев

25 септември 2025, 11:11 часа 568 прочитания 0 коментара
Българският футболен гранд ЦСКА взе окончателно решение да назначи Христо Янев за старши треньор на първия отбор. В сряда от клуба официално обявиха завръщането на родния специалист, след като през 2016 година изведе "червените" до Купата на България като участник в "В" група. Според медиите в страната Янев е подписал договор за 1+1 година. Той ще направи официалния си дебют начело на ЦСКА на 27 септември при гостуването на Локомотив София.

Щабът на Янев в ЦСКА

Янев пристига в столицата с екипа, с който работеше в Ботев Враца. Това са асистентът Калоян Генов, треньорът на вратарите Христо Митов и кондиционният специалист Ивайло Младенов. Тримата пристигат в Борисовата градина с интересни визитки.

Треньори с минало в ЦСКА ще помагат на Янев

Калоян Генов е запознат с работата в ЦСКА, след като в периода между 2019 и 2021 година е работил като наставник в школата. Преди това три години е част от ДЮШ на Левски. Впоследствие става помощник в Нефтохимик и Пирин Благоеград, преди през септември 2023 г. да се присъедини към щаба на Христо Янев в Ботев Враца.

Христо Митов

Митов също има минало в ЦСКА. Той е юноша на "армейците" и носи червения екип до 2003 година. Работи като треньор на вратарите под Околчица от 2020 г. Ивайло Младенов пък е бивш лекоатлет, като най-големият му успех е златният медал на скок дължина от Европейското първенство през 1994 г. През последните години той работи като кондиционен треньор в родния си град Враца. 

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев
