Бойко Величков: Целта е да продължим в тази посока, в която се движим – в ЦСКА се мисли непрекъснато за развитие

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след официалното откриване на новия клубен магазин, който се намира в центъра на София. Той коментира редица теми свързани с „червения“ клуб, между които инфраструктурните проекти, плановете за развитие на тима, целите пред Христо Янев и неговите футболисти, както и битката на легендата на „армейците“ Любослав Пенев с рак на бъбрека.

Бойко Величков разкри в момента в ЦСКА работят и по други проекти, за които скоро ще уведомят „червената“ общност. Спортният директор на „армейците“ допълни, че целта пред отбора е да продължи да върви в правилната посока и да надгражда.

Новият магазин на ЦСКА и инфраструктурните проекти

„Темата е много по-широка от приходите. Темата е свързана с това, че ЦСКА стъпка по стъпка прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти, като маркетинг стратегии, като връзка с привържениците си – нещо, от което е част и откриването на този магазин. Тук няма да бъдат продавани само артикули, тук всеки един армеец ще може да се почувства на място като част от червеното семейство, тъй като тук ще има и доста носталгични моменти, свързани с ретро колекции. Тук е място, където ще може да си прекара добре, дори да не си закупи нищо. Това е големият плюс, че този магазин е отворен максимално към привържениците ни не само като търговия“.

„Тези неща са важни. Напоследък неведнъж съм казвал, че това развитие на клуба е най-важното откъм инфраструктура, откъм запълването на многото пропуски на българските клубове в развитието си в последните десетилетия, за да могат да се доближат не само като спортно-техническо, но и като финансово развитие до европейските стандарти. Това са важни неща, българският фен е зажаднял за такъв тип отношение и се радвам, че ЦСКА е клубът, който дава пример в това отношение, не само със стадиона и базата. Предстоят нови стъпки, които ще разберете, нови неща в услуга на нашите привърженици. Клубът се развива в много добра посока и с добри темпове и това е видно за всички. Спортно-технически, не е сега моментът да говорим, но е ясно, че се опитваме да си вършим работата, за да държим стандартите на клуба“.

Целите пред ЦСКА и кампанията в подкрепа на Любо Пенев

„Следващата цел краткосрочно и дългосрочно е да продължим да вървим в тази посока, в която се движим. Има и други проекти, които се движат и за които ще бъдете уведомени. Ако едно нещо е сигурно, то е, че в момента в клуба се мисли непрекъснато за развитие, за стъпки в правилната посока и това е видно за нашите привърженици“.

„ЦСКА реагира своевременно с лични контакти, с откриването на дарителска сметка, с призив за помощ. Днес на стадиона ще продължи тази кампания. Всички знаем какво означава Любослав Пенев за ЦСКА, за българския футбол, знаем какъв характер има и на това се уповаваме, за да може характерът да му помогне в тази битка“, заяви Бойко Величков.

ОЩЕ: Тежък удар по Ето'о - звездата на ЦСКА се размина с голямата си мечта