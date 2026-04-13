Бойко Величков: "В никакъв случай не заслужавахме да загубим, ако човек гледа мача отстрани"

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призна, че драматичното равенство срещу Левски оставя смесени чувства. Той акцентира, че тимът продължава да следва основната си цел – класиране за европейските турнири, и въпреки трудностите през кампанията остава уверен, че ЦСКА ще бъде сред водещите фактори в решаващата фаза на първенството и ще има ключова роля в развръзката на битката за титлата.

"Със сигурност можем да бъдем доволни от това, че стигнахме в края до точката. През целия двубой поведението и играта ни беше такава, че в никакъв случай не заслужавахме да загубим, ако човек гледа мача отстрани. На база на последните две десетилетия не знам защо се очаква нещо повече, освен много единоборства, много агресия, тактическа зрялост и предпазливост. Днес качеството не беше такова, че да се срамуват отборите от показаното. Негативните коментари са част от нормалното вече, за съжаление, дори и при победа. И двата отбора се съобразяват със силните страни на противника.

Най-важното е, че имаше и позитиви – най-вече заради характера и играта ни. Но от друга гледна точка загубихме две точки в борбата за постигане на нашите цели. Би трябвало да сте чули целите ни много пъти през годината – целта е да влезем в Европа. С оглед позицията, на която бяхме преди 7-8 месеца, смятам, че сме свършили добра работа, но недостатъчна, разбира се. Тепърва ни чакат трудни двубои и много точки за печелене, както и мачовете за купата. Не сме поставяли под съмнение влизането в четворката.

Нашите цели са много по-високи от моментното класиране, така че бяхме наясно, че ще наваксаме много точки и ще влезем в четворката. Най-важното е да сме на позиция накрая, от която да играем в Европа. ЦСКА арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това. Има кръгове, които предполагат много интерес и драма. ЦСКА ще бъде част от това нещо, разбира се", каза шефът на "червените".

