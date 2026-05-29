ЦСКА 1948 обяви името на новия изпълнителен директор – „дългогодишен член на семейството“ поема цялата власт

ЦСКА 1948 официално представи новия си изпълнителен директор. Позицията се поема от Пепа Марникас, която е дългогодишна част от семейството на столичния клуб и досега заемаше място в Управителния съвет. Както е известно, по-рано днес нейният предшественик Стефан Сотиров напусна „червените“ по собствено желание.

„Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА! ФК ЦСКА 1948 официално представя Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба. Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА“.

„Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики. Пожелаваме ѝ много успехи, здраве и още много поводи за гордост с ЦСКА!“, се казва в съобщението на тима от Бистрица.

