Капитанът на Левски: Малшанс! Минигрешка ни коства 2 точки

Капитанът на Левски Георги Костадинов даде своето мнение след Вечното дерби от 30-ия кръг на Първа лига. Халфът призна яда в редиците на "сините" заради инкасираното попадение в последните секунди. Той описа ситуацията в 95-ата минута като минигрешка и малшанс. Въпреки това опитният полузащитник акцентира върху тактическата дисциплина на столичния гранд. Според Костадинов Веласкес е подготвил тима перфектно през седмицата.

Костадинов: Няма как да не ни е яд

„Няма как да не ни е яд, загубихме две точки в последната минута във втори мач в последната седмица. По-важното е, че показахме добра и дисциплинирана игра. Спазихме плана. Не мисля, имахме план за мача, знаем нашите качества и тези на противника. Бяхме сигурни, че ако минимизираме, ще спечелим", заяви Костадинов след ремито между ЦСКА и Левски.

„Той ни подготви перфектно през седмицата. Всичко останало си зависи от нас, футболистите. Ние носим куража в себе си. Идва умора, това е нормално да се допускат грешки. Това е минигрешка. Нашият малшанс – с такива пропуски ни наказват“, смята той.

„Допреди мача водихме 9 точки, сега са 10. Първенството е равностойно. Трябва да спазваме нашия план и ще имаме успех. Ние се готвим независимо от обстоятелствата, всеки знае как бе направена програмата. Подкрепям мнението на господин Боримиров. Влизаме с мисълта, че трябва да останем скромни, и да продължим да работим. Нищо не сме постигнали даром. Левски винаги е фаворит“, каза още капитанът на "сините".

