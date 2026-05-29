Лудогорец спаси сезона – „орлите“ излъгаха Локомотив Пловдив на дузпи и ще играят в Европа

Лудогорец успя да спаси сезона, след като победи Локомотив Пловдив на дузпи и по този начин си гарантира участие в Европа през следващия сезон. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0 и така се стигна до наказателни удари. При тях футболистите на „орлите“ показаха по-здрави нерви и подпечатаха визите си за квалификациите на Лигата на конференциите.

Нямаше голове преди почивката

В началните минути двата тима опитваха да притеснят съперника, но неуспешно. Лека-полека Лудогорец вдигна оборотите, но Боян Милосавлйевич на два пъти бе на мястото си и не позволи на Ерик Биле да го преодолее. Локомотив отвърна с удар на Цварц, който обаче не затрудни Бонман.

Пет минути преди края на редовното време на първата част Лудогорец отново стигна до голова ситуация. Петър Станич се озова на добра позиция и стреля техничено, но стражът на Локомотив Пловдив внимаваше и отрази. Последва удар на Ерик Маркус, който мина покрай гредата.

Втората част също не зарадва феновете

Лудогорец можеше да поведе в самото начало на второто полувреме, когато Чочев стреля, но Лукас Риян успя да избие на голлинията. Малко по-късно Петър Станич пробва късмета си от далечно разстояние, но прати топката в аут.

В следващите минути двата тима си размениха по няколко добри положения, които обаче не бяха реализирани от Сон и Андрей Киндриш. В самия край на редовното време Лудогорец стигна до две хубави ситуации, но Сон не успя да преодолее Милосавлйевич, като по този начин мачът влезе в продължения.

Дузпи решиха крайния изход на срещата

Локомотив стартира ударно първото продължение и още в самото начало имаше две добри възможности, но Цварц и Ефе Али не успяха да пратят топката в мрежата. В 111-ата минута Лудогорец отговори с опасен удар на Салидо, който обаче срещна напречната греда. До края на продълженията повече голове не паднаха и спорът трябваше да бъде решен след изпълнение на дузпи.

Точно преди дузпите треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич пусна в игра резервния вратар Петър Зовко, който даде всичко от себе си, но не успя да помогне на „смърфовете“ да спечелят и да си гарантират място в евротурнирите.

