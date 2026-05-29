Левски излезе с позиция по казуса с Майкон, „сините“ призоваха феновете да не вярват на внушения!

От ръководството на българския футболен шампион Левски излязоха с официална позиция относно информацията за сигурно напускане на левия защитник на тима Майкон. Както е известно, в последните дни и седмици се появиха редица слухове, че бразилецът ще си събере багажа. Шефовете на „Герена“ са категорични, че на този етап няма постъпила официална оферта за кариоката, а в същото време той разглежда предложение за подновяване на договора му с българския гранд.

Няма оферта за Майкон, а той в момента разглежда предложение за нов договор

„Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК Левски заявява следното: Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК Левски за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда“.

„Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба. Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството“.

„Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който Левски спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза“.

„ПФК Левски прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК Левски чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения“.

„В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК Левски, включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации“.

„ПФК Левски ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това“, написаха от клуба на официалната си страница.

