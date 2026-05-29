Вторият по големина акционер в Левски поиска среща с Атанас Бостанджиев

Сдружение „Левски на левскарите“ покани новия мажоритарен собственик на клуба Атанас Бостанджиев на среща. Както е известно, в края на април Наско Сираков обяви, че предава акциите на „сините“ в ръцете на бизнесмена. Самият Бостанджиев пък се ангажира с извеждането на тима до европейско ниво, както и с изграждането на нов и модерен стадион „Георги Аспарухов“.

От „Левски на левскарите“ публикуваха официалната покана за среща към Атанас Бостанджиев. Феновете искат двете страни да обсъдят бъдещето на „сините“, както и инвестицията, която е планирана да бъде направена на „Герена“. Припомняме, че сдружението е втория по големина акционер в родния гранд.

„Уважаеми Левскари, днес сдружение „Левски на Левскарите“, в качеството си на втори по-големина акционер в „Професионален футболен клуб Левски“ АД, изпрати официална покана за среща с обявения на 24.04.2026 година на нарочна и официална пресконференция за нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на Клуба ни Атанас Бостанджиев.

„Уважаеми г-н Бостанджиев, на 24.04.2026 г., на нарочно медийно събитие, Вие бяхте официално обявен като нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД. На същото събитие, пред представителите на медиите и пред обществеността, бяха прокламирани мащабни планове за бъдещето на футболен клуб „Левски“, в т.ч. и инвестиция в нов и модерен стадион, какъвто „Левски“ и Левскарите безспорно заслужават“.

„Ето защо, в качеството си на миноритарен акционер в "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, сдружение „ЛЕВСКИ НА ЛЕВСКАРИТЕ“ учтиво Ви кани на среща, на която да представим пред Вас организацията и нейните цели, както и да обсъдим Вашите виждания и планове за настоящето и бъдещето на „Левски“. Учтиво молим да ни уведомите за удобен за Вас ден, час и място на срещата най-късно до 05.06.2026 г.“, се казва в част от публикацията на сдружението.

